Altwarmbüchen

Zum 25. Mal lädt der Förderkreis Kirchenmusik zu einem Sonderkonzert in die Christophoruskirche nach Altwarmbüchen ein. Am Sonnabend, 4. Mai, ist dort das Jazztrio Bending Times zu Gast, das ab 18 Uhr das Jubiläumskonzert bestreiten darf.

In den Chorälen schlummert der Jazz

Das Trio besteht aus Christian Grosch (Piano, Komposition), Toralf Schrader (Kontrabass) und Enno Lange (Schlagzeug). Der Trioname Bending Times steht für die Zielsetzung, die individuelle Zeitempfindung des Hörers zu verändern – zu biegen und zu dehnen – Musik als Zeitlupe oder als Zeitraffer zu spielen. Der Grundgedanke dabei ist die Improvisation im Trio, die den Hörer auf verschlungenen Wegen an unterschiedliche klangliche Orte mitnimmt. Die Basis dieser Improvisationen bilden moderne, sehr lebendige, oft auch der Weltmusik verbundene Jazzkompositionen, die sich zu einem kontrastreichen Programm mit ganz eigener Handschrift verbinden. Traditionelle Choräle begegnen darin dem Jazz. So geht es nicht um ein „Verjazzen“ sondern um einen einfühlsamen Umgang mit den Chorälen. Was das Trio aus ihnen macht, steckt alles schon im Keim verborgen. Die drei Musiker müssen den Jazz nur noch zutage fördern. Er schlummert in den Chorälen seit Jahrhunderten, und das in allen Farben und Facetten – mal freudesprühend, mal innig meditativ, mal trauernd, zagend und mal voller Hoffnung.

Karten gibt es an der Abendkasse für 12 Euro

Der Förderkreis setzt mit diesem 25. Konzert die seit fast 13 Jahren bestehende Reihe anspruchsvoller Musik fort, die Nichtalltägliches in die Kirchengemeinde und das kulturelle Leben vor Ort bereichern will. Karten gibt es an der Abendkasse für 12 Euro.

Von Carina Bahl