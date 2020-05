Isernhagenhof: Konzert landet per Livestream im Internet

Isernhagen F.B

Die Corona-Pandemie verändert auch die Auftrittskultur im Isernhagenhof. Denn auf der Bühne der Veranstaltungsscheune spielen Bands, das Licht und der Ton sind top, nur das Auditorium des Livekonzerts ist sehr übersichtlich. Dafür wird das Musikerlebnis in Echtzeit ins Internet gestreamt – dank der Zusammenarbeit beim Coronzert.

Zur Galerie Beim Coronzert werden Auftritte ins Internet gestreamt. Die Premiere im Isernhagenhof mit Mudhead glückt, zum Auftritt von Rockfire kommt es nicht – den es gilt, die Corona-Bestimmungen zu beachten.

Firmen holen Bands auf die Bühne

Fünf Techniker sitzen der Band gegenüber, am anderen Ende des großen Saals und selbstverständlich mit einer Lücke von jeweils 1,50 Meter zwischen sich. In Corona-Zeiten müssen auch Veranstaltungstechniker und Filmprofis ihr Jobprofil neu denken. Da Flexibilität ohnehin immer zum Tagesgeschäft gehört, fanden die Leute rund um Roman Meyer und Malte Pahl von der Firma Blacklight sowie Timm Prozell von Eyewerk schnell zusammen. Gemeinsam entwickelten sie das Konzept Coronzert. Schließlich will keiner von ihnen zu Hause rumsitzen, sondern weiter für tolle Erlebnisse sorgen.

Anzeige

So wird das Auge des Zuschauers von Prozells Kameras gedoubelt. Dank ausgefeilter Kamera- und Schnitttechnik bekommen die Internetnutzer auf ihren heimischen Bildschirmen sogar ein bisschen mehr zu sehen als im regulären Konzert. „Damit die Herrschaften draußen ordentlich was erleben können“, wie es Veranstaltungstechniker Meyer formuliert. Er stellt sonst die Technik für Stadtfeste zur Verfügung, zum Beispiel beim Seelzer Lichtermeer.

Weitere NP+ Artikel

Aber da Menschenansammlungen derzeit nicht erlaubt sind, haben die Initiatoren von Coronzert umgedacht. Jetzt holen sie Bands auf die Bühne und lassen den Auftritt als Livestream um die Welt gehen. Die Premiere im Isernhagenhof wurde mit Mudhead gefeiert. Bisher arbeiten alle Beteiligten ohne finanziellen Ertrag. Eine Spendenfinanzierung ist das Ziel, um auch weiterhin Publikum und Künstler in Kontakt zu bringen. Dafür gibt es auch manch besondere Perspektive: Beim Auftritt von Mudhead stand beispielsweise eine Kamera direkt vor der Base Drum und filmte den Taktgeber in Großaufnahme.

Während des Konzertes darf gechattet werden

„Konzertbesucher“ dürfen beim Livestream dazwischenquatschen beziehungsweise -chatten. Melanie von Holten, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Social Media, betreut den Chat während der Konzerte, bei dem sich das Publikum schriftlich zum Erlebnis äußern kann. Das ordentliche Mudhead-Ergebnis: eine Stunde und 14 Minuten Metal aus dem Isernhagenhof mit immerhin 410 Clicks. „Das ist schon cool“, bilanziert Meyer.

Möglich macht das auch der Kulturverein Isernhagenhof. Die Gastgeber Britta Krüger und Andreas Fingberg-Strothmann schauten am Sonnabend in der Scheune vorbei und erlebten die Vorbereitungen für eine noch ungewohnte Kulturform.

Infektionsschutz ist nicht verhandelbar

Aber nicht immer geht alles glatt. Der 18-Uhr-Auftritt der Gruppe Rockfire mit Andy Lee fand doch nicht statt, obwohl die Techniker seit 14 Uhr mit den Vorbereitungen beschäftigt waren. Die vertraglich festgelegten Regeln rund um den Infektionsschutz – ungewohnt für einen Künstler mit 30 Jahren Bühnenerfahrung wie Lee – wurden von den Rockfire-Mitgliedern nicht mit der gebotenen Sorgfalt beachtet. Nach einigen Verwarnungen zogen die Coronzert-Verantwortlichen die Reißleine. Auch so etwas ist eine neue Erfahrung in der Corona-Zeit.

Lee verabschiedete sich mit den Worten: „Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft.“ Er entschwand durch den Techniker- statt den Künstlerausgang – und das ohne Mundschutz.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde