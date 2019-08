Isernhagen/Burgwedel

Die Welt der Insekten ist ebenso interessant wie vielfältig. Wie vielfältig genau – das will der Naturschutzbund ( Nabu) mit seiner bundesweiten Insektenzählung unter dem Motto „Zählen, was zählt“ ergründen. Von Freitag, 2., bis Sonntag, 11. August, sind alle Naturliebhaber aufgerufen, sich an der zweiten Aktionswoche zu beteiligen und ihre Beobachtungen auf www.insektensommer.de zu melden. Bereits im Juni hatte es die erste gegeben. Besonderes Augenmerk soll auf acht sogenannten Kernarten gelegt werden. Dies sind die Blaugrüne Mosaikjungfer, die Tagfalter Schwalbenschwanz und Kleiner Fuchs, der Sieben-Punkt-Marienkäfer, die Ackerhummel, die Holzbiene, das Grüne Heupferd und die Streifenwanze.

Gemeldet werden sollen aber alle beobachteten Insekten – egal, ob sie im Garten, im Park, auf der Wiese, im Wald, auf dem Feld, am Teich, Bach oder Fluss gesichtet werden. „Eine Lupe hilft oft, wenn man die Tiere bestimmen will“, sagt Anne Walter, stellvertretende Vorsitzende des Nabu Burgwedel und Isernhagen. „Oder man macht ein Foto und kann dann in Ruhe anhand von Büchern oder anderen Bildern bestimmen, um welches Insekt es sich handelt.“ Am einfachsten, so rät Walter, sei es, sich in einen Garten oder Park zu begeben, der mit seinem Angebot an Blühpflanzen für Insekten attraktiv ist.

Alle Einsteiger finden auf www.insektentrainer.de die 16 in Deutschland am häufigsten vorkommenden Arten – als erwachsene Tiere, aber auch als Raupen, Puppen oder Larven. Zusätzlich gibt es Informationen zu Vorkommen und Lebensweise. Leicht zu verwechselnde Arten werden im direkten Vergleich gezeigt. Außerdem gibt es Tipps, wie jeder helfen kann, die Tiere im eigenen Garten zu schützen. Mit einem Quiz kann das gelernte Insektenwissen überprüft werden.

Lesen Sie auch:

Nabu entwickelt „Insekten-App“

Von Sandra Köhler