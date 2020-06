Bei prallem Sonnenschein und Temperaturen weit oberhalb der 20-Grad-Marke startet das Adventsloskalender-Team der Bürgerstiftung Isernhagen wieder mit den Vorbereitungen für den diesjährigen Kalender. Unter dem Motto „Weihnachtsmärkte in Isernhagen“ möchte das Projektteam die Bürger in diesem Jahr in die Motivgestaltung mit einbeziehen – und lobt nun einen Fotowettbewerb aus.

Ob Schnappschuss oder Nahaufnahme – gesucht werden die jeweiligen Lieblingsbilder der vergangenen Jahre von den Weihnachtsmärkten in Isernhagen. Alle Hobbyfotografen können ihre liebsten Fotoerinnerungen ab sofort bis 31. Juli einsenden und dabei gewinnen. Der Gewinner des ersten Preises darf sein Foto dann als Titelmotiv des Adventsloskalenders 2020 bewundern und erhält außerdem ein Präsent im Wert von 100 Euro.

Knapp 4000 Kalender lässt die Bürgerstiftung wieder produzieren. Der Verkaufserlös fließt wie in den Vorjahren in die vielen Projekte der Stiftung. Wer einen Kalender erwirbt, kann mit der individuellen Nummer in der Adventszeit einen von vielen Preisen gewinnen.

Die Bilder, maximal drei pro Teilnehmer, müssen als digitale Datei per E-Mail an sandra.thurow@buergerstiftung-isernhagen.de oder auf einem Datenträger per Post an die vm-creativ GmbH, z.H. Sandra Thurow, Burgwedeler Straße 32c in 30657 Hannover, geschickt werden. Weitere Infos gibt es auf www.buergerstiftung-isernhagen.de. Das Projektteam der Bürgerstiftung wählt unter allen Einsendungen drei der schönsten Bilder aus, und dann ist die Kalender-Fachjury gefragt.