In Kirchhorst haben die Osterhasen die Ruhe weg

Osterhasen sind gemeinhin scheue Geschöpfe, die sich so gut wie nie beobachten lassen. Kaum haben sie die bunten Eier versteckt, sind sie auch schon wieder verschwunden. Von ganz anderer Art dagegen ist das stolze lebensgroße Hasenpaar, das auf einer Bank an der Steller Straße thront und sich in aller Gemütsruhe das Treiben im Orte beguckt. „Das dürften die meist fotografierten Hasen weit und breit sein“, sagt Raphaela Majora-Neumann, die Schöpferin der beiden. „Manche Radfahrer steigen sogar ab und machen Selfies mit ihnen.“

Einen Blickfang setzen, der gleichzeitig auf ihren Laden Werkstück hinweist: Das ist der Floristin bestens gelungen. Für jeden der Hasen hat sie einen Ballen Stroh verarbeitet und mit reichlich Draht in Form gebracht. Die Augen bestehen aus Zwiebeln und die Zähne aus Knoblauchzehen. Also Nachhaltigkeit pur. Das gilt auch für die Bekleidung von Herrn und Frau Hase: „Die habe ich aus dem Sozialkaufhaus. Nur die Schuhe sind meine“, sagt die kreative Kirchhorsterin schmunzelnd.

