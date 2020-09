Isernhagen F.B

Das KulturKaffee Rautenkranz in Isernhagen F.B. hat seinen Betrieb unter Einhaltung der Corona-Auflagen wieder aufgenommen und lädt für Donnerstag, 1. Oktober, zur nächsten Veranstaltung in der Reihe NachtKaffee ein. Jede Menge Humor und Satire verspricht der Auftritt von Uwe Janssen und Imre Grimm mit ihrem Programm „Ping“ ab 20 Uhr.

Satire und Nonsensgefasel sind garantiert

Die beiden Kolumnisten und Satiriker holen in ihrem sechsten Programm ein paar schöne, alte Wörter aus der Kiste und treiben Schindluder mit dem Typenrad, dem Farbband und dem Zeitgeist: „honett, bumsfidel und schlankerhand bonfortionös“ bringen sie jede Menge hanebüchenen Kokolores auf die Bühne. Der Titel des Programms – „Ping“ – steht für „Perfekt inszeniertes Nonsensgefasel“ oder „Poesie in neuem Gewand“. Eines ist damit fest versprochen: Die Besucher dürfen sich auf einen mehr als spaßigen Mix in Wort, Bild und Ton freuen.

Uwe Janssen, geboren am Gründonnerstag 1965 im ostfriesischen Esens, studierte nach Abitur und Sparkassen-Ausbildung Publizistik in Münster. 1995 volontierte er bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, wurde dort anschließend Lokal- und später Kulturredakteur. Seit 1999 veröffentlichte er in der HAZ-Wochenendbeilage „Der 7. Tag“ die Kolumne „Leben ohne“. Seit 2015 erscheint seine Kolumne in der Wochenendbeilage „Der Sonntag“, die bundesweit zahlreichen Tageszeitungen beiliegt.

Imre Grimm (hinten) und Uwe Janssen treten im KulturKaffee Rautenkranz auf. Quelle: Privat

Imre Grimm, geboren 1973 in Hannover, studierte Geschichte und Germanistik und volontierte 1997 bei der HAZ. Er ist Autor und Ressortleiter Gesellschaft beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) der Madsack Mediengruppe. Seit 1999 veröffentlichte er in der Wochenendbeilage „Der 7. Tag“ die Kolumne „Das Ding“. Seit 2015 erscheint seine Kolumne ebenfalls in der Wochenendbeilage „Der Sonntag“.

Vorverkauf für Auftritt im KulturKaffee läuft

Einlass ins KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68 in F.B., ist am 1. Oktober ab 19 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen. Der Eintritt kostet 20 Euro. Reservierungen sind unter Telefon (0 51 39) 9 78 90 50 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de möglich.

Von Carina Bahl