Isernhagen - Lernen in den Ferien: So läuft es in der Sommerschule der IGS

Das Homeschooling hat bei vielen Schülerinnen und Schülern Lernlücken hinterlassen. In der Sommerschule der IGS Isernhagen können sie diese schließen – haben aber trotzdem oder gerade deswegen viel Spaß dabei.