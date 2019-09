Isernhagen F.B

Eine Radfahrerin ist am Sonnabend gegen 18.45 Uhr in Isernhagen F.B. so schwer gestürzt, dass sie mit einem Rettungswagen in die Medizinische Hochschule Hannover gefahren werden musste. Die 49-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Hachtingweg unterwegs, als ein Hund unvermittelt zwischen den geparkten Autos hindurch auf die Fahrbahn lief. Er kollidierte mit der Radfahrerin, sie kam infolge des Zusammenpralls zu Fall und verletzte sich. Die Hundehalterin, die ihr Tier ohne Leine geführt hatte, war bei dem Vorfall vor Ort. Wie es dem Tier geht, dazu konnte die Polizei am Sonntag keine Aussage treffen.

Von Sandra Köhler