HörBänd spielt im Isernhagenhof

Isernhagen F.B

„Dümmer geht ümmer“, behauptet die A-Capella-Formation HörBänd. Am Sonnabend, 28. September, kann sich das Publikum im Isernhagenhof von dieser Theorie überzeugen lassen und einen heiteren Abend genießen.

Seit 2014 touren die fünf jungen Musiker aus Hannover durch Deutschland und treffen mit Witz, Charme und musikalischem Niveau beim Publikum ins Schwarze. Das Quintett mit Friedemann Petter, Joshua Bredemeier, Silas Bredemeier, Ohlsen und Lana Sophie Westendorf strapaziert mit Spielfreude und komödiantischem Talent die Lachmuskeln seiner Zuschauer.

Pop und Klassik im A-Capella-Gewand

Ihre beschwingte Präsentation populärer Stücke von Pop bis Klassik in völlig neuem A-Capella-Gewand überrascht und verzaubert. Die textlich und melodisch stimmigen Eigenkompositionen sind die i-Tüpfelchen des Konzerts.

Die HörBänd ist Sieger des Acapiedo-Wettbewerbs der Internationalen A-cappella-Woche Hannover und der „acapellica“ Hamburg. Beim 32. deutschen Rock-&-Pop-Preis wurde die Band mit dem 1. Preis in der Kategorie „Beste A-cappella Gruppe“ und dem 2. Preis in der Kategorie „Bester Pop-Act“ ausgezeichnet. 2017 qualifizierte sich die Band als einziger reiner Musikact für die Kabarett-Bundesliga und mit dem Prädikat „hervorragend“ für den deutschen Chorwettbewerb, den sie 2018 für sich entschied.

Karten für das Konzert am Sonnabend, 28. September, ab 20 Uhr, kosten 20 Euro (ermäßigt 14 Euro) und sind in der Geschäftsstelle des Isernhagenhof Kulturvereins (montags bis freitags, 9 bis 12.30 Uhr), Hauptstraße 68, Isernhagen F.B., bei Böhnert in Burgwedel und Isernhagen H.B., beim Tui Reisecenter Altwarmbüchen und an der Abendkasse erhältlich. Vorbestellungen sind unter Telefon (05139) 894986 und per E-Mail an: info@isernhagenhof.de möglich.

Das könnte Sie auch interessieren:

Hörbänd blödelt im Bauhof

Isernhagenhof präsentiert sein Programm für das Jahr 2019

Von Gabriele Gerner