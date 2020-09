Isernhagen F.B

Sein Vorgarten an der Hauptstraße in Isernhagen F.B. zieht aktuell viele interessierte Blicke auf sich. Werner Neuhaus ist stolz auf seine drei Sonnenblumen, die Dorfbewohner schon von Weitem erkennen. Eine der Pflanzen mit den gelben Blüten misst mittlerweile viereinhalb Meter. „So hoch war bis jetzt noch keine Blume bei mir“, verrät der 79-Jährige.

Viereinhalb Meter hohe Sonnenblume ragt über den Zaun

Bereits im April hatte der Hobby-Gärtner mit der Aufzucht der Sonnenblumen begonnen – erst in kleinen Töpfen. Als die Sprösslinge groß genug waren, hat Neuhaus die Pflanzen im Juni in die Erde gesetzt. Seitdem gedeihen sie im Vorgarten und ragen über den Zaun.

Die Sonnenblume im Garten von Werner Neuhaus ist ein Blickfang für Passanten. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Die Sonnenblumenkerne hatte der Rentner von seiner Schwägerin Veronika Neuhaus, die am Niederrhein wohnt, bekommen. „Ich habe ihre Blumen bewundert, weil sie immer so groß waren“, sagt Neuhaus. Gesagt, getan: Vor vier Jahren hatte der F.B.er zum ersten Mal die Samen aufgezogen. Damals düngte er sie mit reichlich Blaukorn. In die Höhe geschossen seien die Pflanzen jedoch nicht. „Seitdem habe ich keinen Dünger mehr verwendet“, sagt Neuhaus. Die Blumen deckt er mit Rindenmulch ab. Jeden Tag bekämen sie eine Kanne Wasser.

Von Katerina Jarolim-Vormeier