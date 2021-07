Altwarmbüchen

Zu einem historischen Spaziergang durch Altwarmbüchen lädt die Bürgermeisterkandidatin der Grünen, Gretha Burchard, alle Isernhagener und Isernhagenerinnen ein. Am Sonntag, 11. Juli, soll bei einem Rundgang durch das alte Dorf Altwarmbüchens Historie erkundet werden. Die Führung übernimmt Ute Wolf, die schon in der Vergangenheit solche Angebote gemacht hatte. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Mahnmal auf dem Alten Friedhof. Von dort geht es entlang des Hauses des Wegegelderhebers bis zur Dorfstraße, zum resten Ausspann, zur Alten Kapelle mit der Napoleon-Eiche und zurück bis zur Seerosenstraße.

Anmeldungen erforderlich

Der Spaziergang soll maximal zwei Stunden dauern. Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollten die Mindestabstände einhalten und eine Mund-Nasen-Maske mitbringen. Kosten entstehen nicht, allerdings bitten die Grünen um eine Spende für den Verein Kiran Kinderhaus. Anmeldungen sind erforderlich per E-Mail an zukunft@gretha-burchard.de oder unter Telefon (0 15 73) 7 85 23 74

Von Carina Bahl