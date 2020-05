Altwarmbüchen

Immer mehr Menschen nutzen in der Corona-Pandemie die Chance, unter freiem Himmel auf den Wochenmärkten einzukaufen. Deshalb weist Michael Priebe von der Attraktive Wochenmärkte GmbH, die auch den Markt in Altwarmbüchen betreibt, schon jetzt darauf hin, dass die Stände wegen des Feiertags zu Christi Himmelfahrt nicht am Donnerstag, 21. Mai, öffnen. Stattdessen bieten die Händler ihre Waren schon am Mittwoch, 20. Mai, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr an.

Von Antje Bismark