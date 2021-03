Altwarmbüchen

Familien erleben seit gut einem Jahr einen komplett neuen Alltag – mit vielen Herausforderungen. Homeschooling, geschlossene Kitas, Homeoffice, Kontaktbeschränkungen zu Freunden: Familien verbringen sehr viel mehr Zeit miteinander. Das kann den Zusammenhalt stärken, aber bereits bestehende Probleme auch noch einmal verstärken oder überhaupt erst ans Tageslicht bringen.

Mitten im Corona-Jahr hat sich daher in Altwarmbüchen ein Social-Start-up gegründet, das Familien nicht nur in dieser schwierigen Zeit unterstützen möchte. Seit April 2020 gibt es T3amwork, einen gemeinnützigen Träger, der systemische Familientherapie in der Region Hannover anbietet und vermittelt. Björn und Angela Aldag sind die Gründer. Das Ehepaar, beide Psychologen, haben sich aus Überzeugung dazu entschieden, mitten in der Krise das neue Angebot zu schaffen.

Und seitdem ist die Einrichtung an der Zeppelinstraße 12 in Altwarmbüchen ordentlich gewachsen. „Wir haben jetzt 28 Mitarbeiter“, erzählt Björn Aldag zufrieden. Dazu gehören Psychologinnen und Psychologen, Pädagoginnen und Pädagogen, Erzieherinnen und Erzieher sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Das Team ist breit aufgestellt – mit dabei sind außerdem die beiden Labradoodle Shiny und Vegas. „Das sind ganz schlaue und soziale Therapiehunde“, erzählt Angela Aldag. Die Tiere leben bei dem Ehepaar, werden jedoch bei Bedarf und auf Wunsch hin und wieder zu Einsätzen in die jeweiligen Familien mitgenommen. „Wenn jemand sein Kind nicht aus dem Bett kriegt, die beiden Hunde schaffen es bestimmt“, fügt Björn Aldag hinzu.

Die beiden Therapiehunde wirken oft beruhigend auf Klienten. Wenn Interesse besteht, werden sie deshalb mitgenommen. Quelle: Janna Silinger

Therapie für die ganze Familie

T3amwork hat sich auf zwei Gebiete spezialisiert: Der erste Schwerpunkt ist die systemische Familientherapie. Das Miteinander der ganzen Familie steht dabei im Mittelpunkt. Erfahrungen, die Eltern einbringen, Konflikte, Traumata, Paarprobleme, die Entwicklung der Kinder, Ansprüche und Erziehungsfragen werden gleichermaßen aufgearbeitet. Schulverweigerung ist ein zweiter Schwerpunkt, den T3amwork therapeutisch angeht. Besonders häufig davon betroffen seien Jungen, erzählt Angela Aldag. Mädchen würden innerhalb der Familie viel häufiger den Austausch suchen. Jungs hingegen, die auch vor Corona schon häufiger mal an der Konsole saßen, machten das nun oft umso mehr und blieben regelrecht daran hängen. Der Einsatz von Schulbegleitern, auch beim Thema Inklusion, soll dann helfen und wird von T3amwork organisiert. Strukturen schaffen, Aufgaben definieren und abarbeiten, die Kommunikation zu anderen Schülern und Lehrerkräften – dabei braucht manch einer Unterstützung.

Und gerade die Corona-Krise, die Isolation, die Tatsache, dass Probleme nun eher in die Familien als nach außen getragen werden, mache die Arbeit von T3amwork so wichtig, meinen die Gründer. Auch wenn vieles heutzutage über Videokonferenzen und das Telefon ausgemacht werde. Es sei nicht auszuschließen, dass das die neue Realität werde, meint Björn Aldag. Deshalb sei es unabdingbar, den richtigen Umgang damit zu lernen – auch für Therapeuten.

T3amwork sucht weitere Kooperationen

Als gemeinnütziger Träger darf T3amwork keinen Gewinn erzielen oder muss diesen im Zweifelsfall einem gemeinnützigen Zweck zukommen lassen. Die beiden Psychologen haben schnell nach der Gründung daher Kooperationen mit den Behörden gesucht. Während die Region Hannover den Auftrag für die Familien- und Erziehungsberatung offiziell in die Hände der Lebensberatungsstelle für Isernhagen, Burgwedel und die Wedemark gelegt hat, hatten Aldags bei Kommunen mit eigenem Jugendamt bereits Erfolg: Unter anderem in Langenhagen, Lehrte und Burgdorf ist T3amwork nun bereits im Einsatz, mit weiteren Kommunen und der Region liefen Gespräche. Therapeutisch ist das Team schon jetzt regionsweit im Einsatz.

Weitere Infos zu T3amwork gibt es unter t3amwork.de.

Für die Familien gibt es je nach Problem und Therapieansatz Kostenübernahmen durch das Jugendamt oder in Form einer Eingliederungshilfe. Für einen Schulbegleiter braucht es ein Gutachten, das die zuständige Behörde genehmigen muss. Familien könnten sich aber auch direkt an Aldags wende. „Wir beraten dazu, wie sich die Familientherapie oder Schulbegleitung finanzieren lassen“, sagt Björn Aldag. Denn in diesen Zeiten gehe es vor allem um eins: dass Kinder oder Familien, die Hilfe brauchen, auch schnell welche erhielten.

Von Janna Silinger