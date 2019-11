Ob „Great Balls of Fire“, „Let ’em roll“ oder „Heart’s Bread Boogie“ – Freunde des Boogie Woogie und Jazz erwartet eine besondere Show im KulturKaffee Rautenkranz: Henning Pertiet und Axel Zwingenberger hauen am Donnerstag, 28. November, in Isernhagen F.B. in die Tasten. Noch gibt es Restkarten.