Isernhagen H.B

Seine gute Laune, seine Kreativität und sein unermüdlicher Einsatz für die Dorfgemeinschaft werden unvergessen bleiben: Helmut Siebert, langjähriger Wirt des Gasthauses Voltmers Hof, ist gestorben. „Corona hat diesen glücklichen Mann besiegt“, heißt es in der Todesanzeige. Die Infektion habe bei ihrem Mann einen schweren Verlauf genommen, bestätigt Sieberts Frau Christiane. „Intensivstation, künstliche Beatmung – und dann war es irgendwann vorbei“, sagt sie tief traurig. Am 7. April starb Helmut Siebert im Alter von nur 66 Jahren.

Die Trauer in H.B. um den beliebten Wirt des Gasthauses Voltmers Hof, das erst im Herbst schloss, ist groß. „Helmut Siebert hat viel für H.B. getan“, betont Ortsbürgermeister Simon Müller. Tatsächlich war der gebürtige Schwarmstedter Ideengeber und Ankerpunkt für so vieles im Dorf. 23 Jahre lang führte Siebert mit seiner Frau das Gasthaus im Ortszentrum.

Helmut Siebert war für seine Ideen und skurrilen Aktion bekannt

Für skurrile Aktionen war Siebert, der sein Herz auf der Zunge trug und mit so viel Lebensfreude bestach, immer zu haben: Er gründete den Geflügelzuchtverein, der zwar kaum Geflügelzüchter, dafür aber Mitglieder bis nach Monaco, jede Menge Geselligkeit und große Spendensammlungen für soziale Zwecke zu bieten hatte. Er führte das Maibaumfest mit den Vereinen ein, stellte einen eigenen Weihnachtsmarkt für H.B. auf die Beine, holte nach 70 Jahren den ersten Storch zurück ins Dorf und versuchte lange Zeit, den Wochenmarkt zu retten. Seine Sammelleidenschaft war immer wieder ein Hingucker: Alte Bierkrüge, alte Kaffeemühlen und allerlei lustige Skulpturen – nicht zuletzt der bronzene Flötenspieler am Eingang – säumten seinen Hof. „Hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl“, sagte Siebert stets über „sein“ H.B.

Unvergessen bleiben Sieberts Rekordversuche: Ob die größte Outdoor-Kerze, der größte Spaten, die größte Geburtstagstorte, die größte Puffer-Back-Aktion oder das kleinste Huhn der Welt – der Wirt sprudelte vor Ideen, um sich seinen Wunsch nach einem Weltrekord zu erfüllen. Für das Antragsverfahren bei Guinness fehlte ihm aber stets die Geduld, wie er einräumte. „Wer die Isernhagener kennenlernen möchte, der braucht bekloppte Ideen, sonst wird das nichts“, sagte er einst zu seinem Erfolgsrezept, um sich zu integrieren. Mit seinem Umzug nach H.B. trat er gleichzeitig in alle Vereine ein – und holte viele von ihnen über Jahrzehnte in sein Gasthaus, das bis zuletzt der Treffpunkt im Ort war.

Neustart in Schwarmstedt: Corona durchkreuzt Pläne

Der Abschied von H.B. fiel Siebert im Herbst nicht leicht: Nach 23 Jahren schloss er das Gasthaus, um einen Neustart in seiner alten Heimat Schwarmstedt zu wagen. Mehr Zeit für die Familie, weniger Arbeit in einem kleineren Restaurant – so war der Plan des Küchenmeisters, der zwei Söhne hinterlässt. Die Bauarbeiten lagen auf der Zielgeraden, als Corona alle Pläne durchkreuzte. „Wir müssen schauen, wie wir uns jetzt sortieren“, sagt Christiane Siebert – und weiß genau, was sich ihr Mann von ihr gewünscht hätte. „Er hat nie aufgegeben, war nie verbittert, hat immer nach vorne geschaut. Das werde ich jetzt auch tun.“ Eine Trauerfeier könne es aufgrund der Pandemie erst zu einem späteren Zeitpunkt geben.

Von Carina Bahl