Das Helfernetzwerk Isernhagen, in dem sich ehrenamtliche Flüchtlingshelfer zusammengeschlossen haben, kommt am Mittwoch, 28. August, zu einem Treffen zusammen.

Helfernetzwerk Isernhagen sucht neue Unterstützer

Ab 18 Uhr gibt es in der Begegnungsstätte auf dem Isernhagenhof in F.B., Hauptstraße 68, unter anderem Berichte über die Veranstaltungen und Ereignisse der vergangenen Monate, über die Aktivitäten der Projektgruppen, die veränderte Organisation der Integrationsarbeit der Gemeinde und ein Gespräch mit der Verwaltungsspitze. Auch die Zusammenarbeit mit Aktiven in Burgwedel und der Wedemark wird ein Thema sein. Ebenso geht es beim Treffen auch um einen Erfahrungsaustausch.

Eingeladen sind nicht nur bereits im Netzwerk Aktive, sondern auch weitere Interessierte, die überlegen, sich bei der Integration von Flüchtlingen im Gemeindegebiet einzubringen. Sie können sich auch vorab auf www.helfernetzwerk-isernhagen.de informieren.

Von Frank Walter