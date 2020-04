DRK-Projekt Helfende Hände ist nun auch offen für Nichtmitglieder

Kirchhorst

Das Projekt Helfende Hände des DRK-Ortsverbands Kirchhorst ist nicht neu. Neu ist aber, dass es jetzt auch Nichtmitglieder nutzen können, die zu einer Corona-Risikogruppe gehören.

Hilfe beim Einkaufen, Begleitung bei Arztbesuchen, Botengänge und das Einlösen von Rezepten in der Apotheke, Hilfe bei Anträgen etwa auf Pflegegeld oder für einen Behindertenausweis: Es ist ein üppiges Paket an Unterstützung, das das DRK Kirchhorst geschnürt hat. „Entstanden ist das aus dem Kreise ehemaliger Vorstandsmitglieder, die sich, selbst in die Jahre gekommen, Gedanken machten, wie der Alltag funktionieren soll, wenn die Kinder nicht da oder nicht zu erreichen sind“, berichtet die Ortsverbandsvorsitzende Elke Dietterle.

Projektstart für DRK-Mitglieder war 2016

2016 gingen die Helfenden Hände dann an den Start, um älteren DRK-Mitgliedern bei Bedarf im Alltag unter die Arme zu greifen und sie damit zu unterstützen, möglichst lange und selbstständig in den eigenen vier Wänden leben zu können. Das kam und kommt an: „Bereits am Tag nach dem offiziellen Start hatten wir den ersten Einsatz“, erinnert sich Dietterle. Aktuell seien es etwa 20 Personen, die je nach Bedarf von den entsprechend ausgebildeten Kooperationspartnern des Projektes begleitet werden.

Die Corona-Krise sorgt nicht etwa dafür, dass das Projekt eingestellt wird, ganz im Gegenteil. „Wir haben uns dafür entschlossen, diesen Service nun auch für Nichtmitglieder anzubieten, die derzeit zu einer Risikogruppe gehören“, sagt Dietterle. Was genau möglich ist und welchen Preis das hat, dazu informiert die Ortsverbandsvorsitzende Interessierte gern individuell. Sie ist unter Telefon (0171) 8939335 und (05136) 9201348 (ab 18 Uhr) zu erreichen.

Von Sandra Köhler