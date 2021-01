Isernhagen

Weil die Corona-Verordnungen es aktuell nicht erlauben, verzichtet die katholische Heilig-Kreuz-Kirche in Altwarmbüchen auf den Umzug der Sternsinger durch die Gemeinde. Stattdessen stellen sich die jungen Sternsinger nach dem Gottesdienst im Halbkreis vor dem Krippenfenster mit Mund-Nasen-Schutz auf – und lesen am Dreikönigstag vor dem Gotteshaus den Segen vor. Das Angebot richtet sich insbesondere auch an Menschen, die wegen der Ansteckungsgefahr einen Gottesdienst nicht besuchen, sich aber dennoch den Segen abholen wollen.

Kompromiss stößt auf Verständnis

„Wegen Corona verzichten wir auch auf das Singen“, sagt Dunja Martin, die sich ehrenamtlich für die Kinder- und Jugendarbeit in Heilig Kreuz engagiert. Deshalb komme die Musik aus einem Lautsprecher. Normalerweise besuchten die Sternsinger alle Gewerbetreibenden in Altwarmbüchen sowie den Neujahrsempfang der CDU. Das fällt in diesem Jahr aus. Lediglich ein kurzer Besuch in den Geschäften Lesenest und Optik-Preiß im Zentrum sei geplant. Zudem fahren die Eltern die Kinder zur Renafan-Pflegeeinrichtung, wo sie den Segen aufkleben. „Und die Christdemokraten erhalten einen Segen per Post“, versichert Martin.

Indes kann die Heilig-Kreuz-Kirche auf 20 Kinder zurückgreifen, die gern als die drei Heiligen Könige und Sternenhalter verkleidet durch die Straßen ziehen würden. Elf von ihnen wirken verteilt auf drei Gottesdienste, mittwochs um 9 Uhr, donnerstags um 16 Uhr und sonntags um 9 Uhr, mit. „Im Pulk von Haustür zu Haustür können wir nicht gehen“, sagt Martin. Deshalb suchte die Gemeinde nach einem Kompromiss, der bei Jung und Alt auf Verständnis stieß. „Wir haben uns auf einen Mini-Service verständigt – und das ist besser, als gar nichts“, sagt sie.

Sternsinger sammeln für ukrainische Kinder

Unter dem Motto „Kindern Halt geben! In der Ukraine und weltweit“ sammeln die Sternsinger in diesem Jahr vor allem für Kinder in der Ukraine. Dort müssen viele Kinder zeitweise ohne Eltern leben, weil diese im Ausland arbeiten, um genug Geld für die Familie zu verdienen. Geld spenden ist während der Gottesdienste vor der Kirche an der Königsberger Straße, wenn die Sternsinger den Segen vorlesen, möglich. Wer keinen der Termine wahrnehmen kann, kann sich im Pfarrbüro unter Telefon (0511) 652101 mit Namen und Adresse melden – und bekommt einen Segen zugeschickt.

So wie die Großburgwedeler St. Paulusgemeinde, setzt auch die Heilig-Kreuz-Kirche auf Segensgrüße per Tüte. Allerdings richteten sich die Umschläge, die im Briefkasten eingesteckt werden, an ältere Menschen oder an Leute mit Sorgen und Erkrankungen, erklärt Martin.

Von Katerina Jarolim-Vormeier