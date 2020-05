Altwarmbüchen/Lahe

Dem beherzten Eingreifen eines Zeugen ist es zu verdanken, dass ein Brand im Motorraum eines Autos nicht noch weiteren Schaden anrichtete.

Nach Angaben der Polizei Großburgwedel war ein Autofahrer am Sonnabend gegen 14.45 Uhr auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Altwarmbüchen/ Lahe drang plötzlich Rauch aus dem Motorraum seines BMW. Er fuhr sofort von der Autobahn ab und hielt in Höhe der Stadtgrenze von Isernhagen und Hannover.

Das rauchende Fahrzeug fing im Motorraum Feuer. Das sah ein Mitarbeiter eines gegenüberliegenden Fahrzeugteilehandels. Der Mann schnappte sich einen Feuerlöscher, rannte zum BMW und erstickte die Flammen, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Was den Brand ausgelöst hatte, blieb zunächst unklar.

Von Frank Walter