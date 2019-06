Hallenbadneubau: Rat trifft Grundsatzentscheidung am Montag

Nachrichten Isernhagen - Hallenbadneubau: Rat trifft Grundsatzentscheidung am Montag Am Montagabend wird der Rat einen Grundsatzbeschluss fällen: Soll die Gemeinde die Pläne vom SC-Vorsitzenden Eckhard Bade für ein neues Hallenbad in Isernhagen mit einem Grundstück und einem höheren Zuschuss pro Jahr unterstützen – oder nicht? Die Sitzung ist öffentlich. Bürger können Fragen stellen.

Komplett transparent präsentiert sich das neue Bad in seinen ersten Plänen: Rechts befindet sich der Haupteingang, an den sich das Foyer anschließt. Das 50-Meter-Becken kann auch von der Tribüne auf der oberen Etage eingesehen werden. Nicht sichtbar ist der Sauna-Bereich. Im Sommer können die Türen geöffnet werden, um den Gästen das Sonnenbaden auf den umliegenden Rasenflächen zu ermöglichen. So könnte das neue Isernhagener Hallenbad aussehen. Quelle: Entwurf: Planungsbüro Bade