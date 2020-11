Isernhagen

Das neue Hallenbad mit 50-Meter-Bahn, das Schwimmclub-Chef Eckhard Bade nicht zuletzt für die Vereine und die Schulen in Altwarmbüchen bauen möchte, wird nicht am Standort der neuen Grundschule an der Jacobistraße entstehen. Die Gründe dafür sind vielschichtig: Die Aufforstung des dafür auf dem Grundstück abzuholzenden Waldes wäre zu teuer und es bräuchte wohl umfangreiche Entwässungsmaßnahmen für das Gelände. Vor allem aber sehen die Verkehrsplaner keine Chance, neben den Elterntaxis der Grundschule auch noch die Fahrzeuge, die das Hallenbad ansteuern würden, auf der engen Jacobistraße unterzubringen.

So sieht die Planung für das neue Schwimmbad in Altwarmbüchen aus. Seit Jahren suchen Politik und Verwaltung nach einem geeigneten Standort. Quelle: Entwurf: Planungsbüro Bade

Bade : Das wäre ein hervorragender Standort gewesen

Das Unverständnis von Hallenbad-Planer Bade war im Ortsrat Altwarmbüchen am Dienstagabend daher groß. „Seit vier Jahren suchen wir einen Standort für dieses Hallenbad“, stellte Bade fest. Zuletzt war die Überlegung, das Hallenbad neben den TuS Altwarmbüchen an der Seestraße zu bauen, gekippt worden. Direkt neben der Grundschule, in der Nähe der Stadtbahn gelegen, wäre laut Bade jedoch ein hervorragender Platz gewesen. „Warum gibt man diesen Standort jetzt so schnell auf?“ Seine Vermutung: „Sie trauen sich nur nicht an das Jacobiwäldchen heran, das scheint hier eine heilige Kuh zu sein.“ Er fürchte nun viele Jahre, bis ein neuer Standort gefunden und beschlossen werde.

Tatsächlich liegt im Jacobiwäldchen ein Teil des Problems. Die Gemeinde hatte bereits vor einem Jahr den Bebauungsplan für die neue Grundschule aufgestellt, um frühestmöglich Stellungnahmen von Bürgern, aber auch von öffentlichen Behörden zu erhalten. Diese liegen nun vor – und sorgen dafür, dass Verwaltung und Politik gegen diesen Standort sind. Um die vorgeschriebenen Abstände zwischen Wald und Gebäude einzuhalten, wäre eine Waldfläche von 9000 Quadratmetern betroffen gewesen. Nicht nur, dass das Abholzen einen erheblichen Eingriff in die Natur bedeuten würde, er wäre vor allem teuer: Die zu erwartenden Kosten für die Ausgleichsmaßnahmen lägen bei 25 Euro pro Quadratmeter. Isernhagener haben die Gemeinde zudem auf das Entwässerungsproblem auf dem Gelände hingewiesen: Die Gemeinde hätte weitere Kosten einplanen müssen, um beispielsweise ein Regenrückhaltebecken zu bauen.

Das alte Hallenbad an der Bernhard-Rehkopf-Straße hat keine Zukunft. Quelle: Carina Bahl

Jacobistraße müsste verbreitert werden

Der entscheidende Punkt aber, und das machte auch Bauamtsleiterin Heike Uphoff in der Ortsratssitzung deutlich, sei das Verkehrsproblem. Die enge Jacobistraße könne nicht die Elterntaxis und den Verkehr der Schwimmbadbesucher aufnehmen. Dafür müsste die Straße laut Verkehrsplaner um mindestens 2,50 Meter verbreitert werden. Dafür wiederum müsste die Gemeinde vom benachbarten Hornbach-Baumarkt Parkplatzflächen abkaufen. Dieser wolle laut Gemeinde dem Kauf aber nur zustimmen, wenn man ihm dafür ermögliche, seinen Parkplatz östlich vergrößern zu dürfen – im Jacobiwäldchen. Auch das würde wieder Ausgleichsmaßnahmen erfordern.

Hans-Edgar Ojemann ( SPD) machte noch einmal deutlich: „Es geht nicht darum, dass wir uns nicht an das Jacobiwäldchen wagen, wir wollen es schlichtweg nicht.“ Der kleine Wald, der sich entlang der Stadtbahn quer durch Altwarmbüchen zieht, solle nicht angefasst werden. In der Vergangenheit hatte es schon zig Diskussionen darüber gegeben – inklusive Unterschriftensammlungen von Bürgern. „Wir sind aber alle hoch interessiert daran, dass das Schwimmbad kommt“, machte Ojemann klar. „Wir bekommen das in der nächsten Zeit hin.“ Diese Aussage treffe er nicht zuletzt mit Blick auf die nicht öffentliche Diskussion im Ortsrat, die wohl Hoffnung gebe, dass sich auch kurzfristig ein neuer Standort finden lasse. Dem konnte sich Ingo Baade ( CDU) nur anschließen: „Wir alle wollen, dass es weiterhin ein Hallenbad in Altwarmbüchen gibt.“

