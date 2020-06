Altwarmbüchen

Schon im Eingangsbereich müssen sich alle die Schuhe ausziehen. Im Einbahnstraßensystem gehen die zwölf Leistungsschwimmer des SC Altwarmbüchen durch die Gänge. Absperrbänder und aufgeklebte Pfeile auf dem Boden weisen den Weg. Am Beckenrand ziehen sich alle auf zwölf vorbereiteten Wärmebänken um. Im Gänsemarsch geht es mit Sicherheitsabstand zu zwei Kaltduschen. Vorab desinfizieren sich alle die Hände. Dann geht es endlich ins Wasser. In zwei Sechsergruppen ziehen die Jugendlichen dann ihre Bahnen – immer im Kreis.

Das Hallenbad in Altwarmbüchen hat seine Türen seit Mittwoch, 17. Juni, für die erste Testphase unter Corona-Bedingungen wieder für die Leistungsschwimmer geöffnet. Wann die Öffentlichkeit folgen darf, lassen die Verantwortlichen noch offen.

Bis zum 26. Juni dürfen nur SC-Mitglieder schwimmen

„Mit viel Gefühl und Verstand“ möchte Stefan Otte, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, die vom Land Niedersachsen verordneten Beschränkungen umsetzen. Bis einschließlich Freitag, 26. Juni, soll der Betrieb zunächst auf die SC-Mitglieder begrenzt bleiben. Jeweils zwölf dürfen gleichzeitig trainieren. Dabei dürften ab Montag, 22. Juni, durch eine Lockerungsmaßnahme des Landes sogar zehn Mitglieder pro Trainingsgruppe üben. „Ich bin skeptisch, ob wir 20 Leute schwimmen lassen können“, sagt Otte. Schließlich sei es ein kleines Bad mit nur vier 25-Meter-Bahnen.

Die Hallenbadbetreiber haben deutlich markiert, welche Wege nicht genutzt werden dürfen. Quelle: Mark Bode

Nach dem Ende der ersten Testphase möchte er mit den Betreibern um den Aufsichtsrats- und SC-Vorsitzenden Eckhard Bade über den nächsten Schritt entscheiden. Die ersten Tage liefen laut Otte problemlos. Auch Bade machte sich am ersten Trainingstag kurz ein Bild von der Lage und war mit dem „strukturierten Ablauf“ zufrieden.

Bleibt es dabei, könnte bereits Ende Juni ein weiterer Gesellschafter-Verein Hallenzeiten erhalten. Da die DLRG angekündigt hatte, von sich aus bis September auf Trainingszeiten verzichten zu wollen, wird somit der SV Burgwedel nachrücken können. Der Verein ist auf der Suche nach Schwimmmöglichkeiten, da das Großburgwedeler Freibad in dieser Saison nicht öffnen wird. Otte vermutet, dass viele Schwimmer aus Burgwedel gern in das Hallenbad ausweichen möchten.

Schwimmkurse sind wieder ab Mitte Juli geplant

Die Nutzung für Bürger, die nicht in einem Verein sind, sieht das Konzept bislang erst für Mitte September vor. „Wir möchten das aber gern eher realisieren“, sagt der Geschäftsführer. Auf einen genauen Zeitpunkt legt Otte sich aber nicht fest. „Wir reagieren immer spontan auf die jeweils aktuelle Situation. Unser Konzept ist keineswegs in Stein gemeißelt“, ergänzt Bade. Die Verantwortlichen müssten immer wieder genau beobachten, ob eine Maßnahme gut umsetzbar ist – oder ob an bestimmten Stellen Probleme auftreten.

Während der Sommerferien soll das Hallenbad geöffnet bleiben. Ab Mitte Juli sollen wieder Schwimmkurse für Gruppen von maximal zwölf Kindern angeboten werden. „Damit würden wir einen derzeit total niederliegenden Bereich beleben“, sagt Bade. Zum Ferienende planen die Betreiber dann den Start der Aquajoggingkurse. „Die sind eine wesentliche Einnahmequelle“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende. Vor Beginn der Corona-Pandemie gab es 250 Teilnehmer in 15 regelmäßigen Kursen.

Wassersportangebote wie Aquajogging sollen wieder Geld in die Kasse spülen. Quelle: Nadine Walter (Symbolbild)

Verlust des Bades liegt wohl im sechsstelligen Bereich

Bade hätte sich von der Gemeindeverwaltung und der Politik in den zurückliegenden Wochen etwas mehr Unterstützung gewünscht. „Wir fühlen uns als das letzte Kettenglied. Es gibt niemanden, der uns sagt, wie wir etwas handhaben sollen.“ Deshalb hätten die Betreiber auf eigene Initiative hin ein Hygienekonzept erarbeitet und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. „Je länger sich die Schließung des Bades hinausgezögert hätte, desto größer wäre das finanzielle Desaster“, sagt Bade.

Er schätzt die Verluste in diesem Jahr auf einen sechsstelligen Betrag. Allein die während der Schließung fortgesetzten Mietzahlungen durch die Gesellschafter könnten das Loch nicht schließen. Er hofft auf die Unterstützung durch die Gemeinde Isernhagen.

Kommt nach den Beschränkungen ein neues Konzept für Schwimmzeiten? Sein Einstand fiel in schwierige Zeiten: Am 2. März hatte Stefan Otte den Posten des Geschäftsführers der Badbetreiber-GmbH angetreten. Am 15. März musste er das Altwarmbüchener Hallenbad wegen der Corona-Pandemie wieder schließen. Otte blieb aber nicht untätig und überarbeitete das bestehende Konzept für die Zeit nach der Corona-Krise. „Der aktuelle Ablauf ist nicht zeitgemäß“, sagt er. Seiner Auffassung nach passt das Verhältnis zwischen Vereins- und öffentlichem Badebetrieb nicht mehr. „Die Zeiten werden nicht optimal genutzt. Es gibt nachmittags kaum Schwimmmöglichkeiten für Bürger“, kritisiert er. Die Vereine müssten enger zusammenrücken. Otte hat es sich zur Aufgabe gemacht, weitere Schwimmkurse für Kinder anzubieten. „Die geschaffenen Lücken im Plan können wir dafür nutzen“, sagt er. Auch das Personal müsse aufgestockt werden. „Ein Badebetrieb ist mit jeweils zwei Personen nicht mehr aufrechtzuerhalten.“ Sein Konzept hatte er kürzlich den Gesellschaftern vorgestellt, diese wollen zeitnah darüber entscheiden. Zum Tragen käme die Veränderung aber erst, wenn auch der öffentliche Schwimmbetrieb wieder angelaufen ist – also nach den Corona-Beschränkungen.

Von Mark Bode