Isernhagen K.B

Nach einem Parkrempler im direkten Umfeld des Isernhagener Schützenfestes ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht gegen unbekannt. Der Fahrer eines schwarzen VW Touareg hatte seinen Wagen am Montag gegen 17.30 Uhr an der Hagenstraße abgestellt. Mitten in der Nacht, gegen 2.30 Uhr, musste er dann Kratzer und Dellen am hinteren linken Radkasten feststellen. Die Polizei, die den Schaden auf etwa 1500 Euro schätzt, vermutet, dass ein anderer Fahrer den SUV beim Ein- oder Ausparken beschädigt hatte. Sie sicherte rote Lackspuren und hofft nun auf Zeugenhinweise an das Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910.

Von Frank Walter