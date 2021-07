Isernhagen H.B

Am 15. September 2020 ging in Isernhagen H.B. eine Ära zu Ende: An diesem Tag schlossen Helmut und Christiane Siebert ihr Gasthaus Voltmers Hof an der Burgwedeler Straße 143. Es war die letzte Gaststätte im Dorf. Wirtschaftlich war das sanierungsbedürftige Gasthaus nicht mehr zu betreiben, eigene Planungen für einen Neu- und Umbau waren zuvor nicht mit dem Baurecht vereinbar gewesen – und so zogen beiden zurück nach Schwarmstedt, um eine neue Gastwirtschaft zu eröffnen. Helmut Siebert erlag im Frühjahr einer Corona-Infektion.

Seit Herbst 2020 steht das alte Fachwerkhaus nun leer. Die Gerüchteküche brodelt im Dorf, was die Investoren, die das Gelände von Sieberts im vergangenen Jahr erworben haben, dort realisieren werden. Klar scheint aber: Der Abriss des Gasthauses und eine dichtere Wohnbebauung auf dem Gelände werden kommen. Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz – solange sich der Investor an die Vorgaben des Bebauungsplanes und die Gestaltungssatzung hält, haben Gemeinde und Politik keinen Einfluss auf das Vorhaben.

Investor plant ein Doppelhaus – auf einem Teil des Geländes

„Es ist sehr schade, aber wir wissen natürlich, dass wir das Gasthaus nicht mehr retten werden“, betonte Simon Müller (CDU), Ortsbürgermeister von H.B., im jüngsten Bauausschuss. Und doch forderte er von seinen Politikerkollegen nun Strenge mit Blick auf die Bauvoranfrage, die an diesem Abend zur Diskussion stand: Der Investor hatte nicht für das ganze Gasthausgelände, sondern nur für den vorderen, nördlichen Teil der Fläche eine erste Bauvoranfrage eingereicht. Diese hat ein Doppelhaus mit zwölf mal zwölf Metern Grundfläche sowie eine Doppelgarage zum Ziel. Der Investor beantragt eine Befreiung vom Bebauungsplan dahingehend, das Haus einen Meter näher als erlaubt an die Burgwedeler Straße bauen zu dürfen – mit einem Abstand von dann 19 statt der vorgeschriebenen 20 Meter.

Ortsrat H.B.: Zustimmung könnte im Dorf keiner nachvollziehen

Die Gemeindeverwaltung hatte in ihrer Bewertung den Politikern geraten, der Abweichung zuzustimmen, nicht zuletzt, weil sie sehr gering sei. Das sah der Ortsrat H.B. jedoch ganz anders. „Wie sollten wir so eine Entscheidung im Dorf erklären?“, fragte Müller. Familie Siebert habe damals ihre Pläne nicht umsetzen können, weil sie nicht mit dem Bebauungsplan übereinstimmten – deshalb habe H.B. jetzt keine Kneipe mehr und verliere dieses geschichtsträchtige Gebäude. Aber jetzt stimme man beim Investor Abweichungen zu? Das könnte man in der Außenwirkung nicht vertreten.

Die Frage, die zudem nicht im Dorf, sondern auch bei den Politikern im Raum steht, ist jene nach dem Gesamtkonzept für das Gelände. „Das ist doch noch nicht alles“, betonte Reinhard Lensch (SPD) mit Blick auf das Doppelhaus, das nicht einmal den Abriss des Gasthauses nötig machen würde. „Der Investor macht hier eine Salamitaktik, und da werden noch andere Gebäuderiegel kommen.“ Auch Fabian Peters (Grüne) lehnte eine Abweichung vom Bebauungsplan ab. Man müsse davon ausgehen, dass sich der Investor in weiteren Schritten weitere Gebäude auf dem Gelände genehmigen lassen werde – nicht, dass das Doppelhaus am Ende weiter an die Straßen rücken solle, um im hinteren Teil noch mehr Platz zu machen.

Ortsrat und Bauausschuss lehnen Abweichung von den Regeln an

Letztlich waren sich Ortsrat und Bauausschuss einig, beim Voltmers-Hof-Gelände kein Auge zudrücken zu wollen, wenn es um Baugrenzen und -vorschriften gehe. Letztlich sei aber allen klar, dass es wohl auf weitere Bauvorhaben hinauslaufen werde. „Da können wir uns ja fast freuen, dass es jetzt nur um ein Doppelhaus geht“, betonte Heinrich Bätke (CDU).

Die Firma Baulecke reißt aktuell das Fachwerkhaus an der Burgwedeler Straße Ecke Rehbocksweg ab. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Was aus alten Höfen so alles entstehen kann, können die H.B.er direkt gegenüber sehen: Dort ist einmal mehr ein großes Mehrfamilienhaus samt Gewerbe auf dem Grundstück eines abgerissenen Fachwerkensembles geplant – zum Ärger vieler Isernhagener.

Von Carina Bahl