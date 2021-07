Wer in den Ferien noch nichts vorhat, der sollte den neuesten Ausflugstipp in Isernhagen beachten: An diesem Wochenende öffnet Landwirt Jonas Rantze sein großes Maislabyrinth in H.B. Das verspricht nicht nur viel Spaß für Familien, sondern hat auch eine Botschaft: Rantze will auf die Arbeit der Landwirte aufmerksam machen.