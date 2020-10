Isernhagen H.B

Das dürfte eine teure Müllentsorgung werden: In Isernhagen H.B. wollte ein Mann augenscheinlich ein Sofa loswerden. Er packte es in seinen Škoda und fuhr damit zu einem Altkleidercontainer an der Stahlstraße. Dort lud er am Sonnabend gegen 19.45 Uhr Teile des alten Sitzmöbels ab und stellte sie neben dem Container.

Sein Pech: Ein Zeuge beobachtete die illegale Müllentsorgung und meldete sie der Polizei – inklusive des Kennzeichens des Autos. Die Beamten des Kommissariats Großburgwedel geben nun die Ermittlungen an die Region Hannover weiter. Dem Müllfrevler droht ein Bußgeld, außerdem muss er voraussichtlich die Entsorgungskosten für das Sofa übernehmen.

Von Thomas Oberdorfer