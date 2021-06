Isernhagen H.B

Es war ein langer und steiniger Weg. Doch dieser hat jetzt nach gut einem Jahr Diskussionen ein glückliches Ende für die Elterninitiative gefunden, die an der Grundschule Isernhagen H.B. eine Hausaufgabenbetreuung anbietet. „Wir haben eine Nutzungsvereinbarung unterschrieben“, bestätigt die Vorsitzende Wiebke Lange. „Wir freuen uns sehr und sehen dem Schulstart nach den Sommerferien positiv entgegen.“

Ein Jahr Diskussionen um die Hausaufgabenbetreuung

Die Hausaufgabenbetreuung, die bis 2019 unter dem Dach der Volkshochschule (VHS) gelaufen war für jene Kinder, die keinen Platz im Hort erhalten konnten, hatte seit vergangenem Sommer für viel Diskussionsstoff gesorgt. Das Problem: Die Hortkapazitäten in H.B. reichten inzwischen dank einer dritten Gruppe aus, das Interesse an der Hausaufgabenbetreuung aber blieb dennoch groß – und so wurde diese bis 2020 privat fortgesetzt. Das allerdings war in den Schulräumen so laut Gemeinde gar nicht zulässig. Um die 30 Kinder vergangenen Sommer nicht plötzlich ohne Betreuung dastehen zu lassen, sprang erneut die VHS als anerkannter Träger ein.

Die Mitstreiter der Hausaufgabenbetreuung wiederum nutzten die Zeit, um allerlei bürokratische Hürden zu überwinden. Eine Elterninitiative wurde gegründet und musste als Träger vom Landesjugendamt eine Betriebsgenehmigung für eine sonstige Kindertageseinrichtung erhalten, ein ausgearbeitetes Konzept vorlegen und letztlich die Politik davon überzeugen, dass das Angebot gleichwertig mit dem Hort gestellt werden sollte. Der Rat stimmte dem auch mehrheitlich zu und forderte die Gemeinde auf, der Elterninitiative Schulräume in H.B. für ihr Angebot zur Verfügung zu stellen.

Vertrag für Schulräume ließ auf sich warten

Kritik gab es nicht zuletzt von der Politik dafür, dass es jetzt so lange mit dem Vertrag dauerte. Das lag laut Gemeindeverwaltung einerseits am Personalengpass im zuständigen Amt, andererseits aber auch daran, dass die Gemeinde lange Zeit befürchtete, dass sie einen Wettbewerbsverstoß begehen würde, wenn sie der Hausaufgabenbetreuung Schulräume zur Verfügung stelle – schließlich gibt es auf dem freien Markt privatwirtschaftliche Wettbewerber wie die Schülerhilfe, die den Vorteil ausgestatteter Schulräume nicht nutzen können.

Es brauchte laut Gemeinde eine genaue Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden, um der Elterninitiative statt eines Mietvertrages mit ortsüblicher Miete – die kaum zu bezahlen gewesen wäre – nun eine Nutzungsvereinbarung anbieten zu können, die nur so hohe Gebühren verlangt, wie sie jeder Verein in Isernhagen zahlen müsste. Das begründet die Gemeinde damit, dass der Schwerpunkt des Angebots nun nicht mehr nur auf einer Hausaufgabenhilfe wie bei den Wettbewerbern liegt, sondern auch auf einer weitergehenden Betreuung.

Hortplatzkündigung bis 31. Juli möglich

Die Elterninitiative darf nach den Sommerferien ihre Hausaufgabenbetreuung in der Grundschule H.B. nun also ganz offiziell fortsetzen. Eltern, die ihre Kinder aufgrund der Ungewissheit vorsorglich im Hort angemeldet und dort einen Platz erhalten hatten, können diesen nun ausnahmsweise noch bis zum 31. Juli kündigen.

Neben den Schulräumen darf die Elterninitiative eine 1300 Quadratmeter große und umzäunte Grünfläche an der Schule nutzen. Gemeinsam mit den Hortkindern den Pausenhof zu nutzen ist laut Gemeinde nicht zulässig – aus Versicherungsgründen müssten die zwei Einrichtungen getrennt werden. Das galt laut Rathaus auch schon für die VHS-Betreuung. Es sei nur zu spät aufgefallen, dass sich niemand daran gehalten habe.

Von Carina Bahl