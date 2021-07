In der Friedrich-Dierks-Grundschule in Isernhagen H.B. werden trotz des Protestes von Eltern drei Klassen zu zweien zusammengelegt. Das Schulamt sieht angesichts der Zahlen keinen Entscheidungsspielraum.

Grundschule in Isernhagen: Eltern protestieren erfolglos gegen Klassenzusammenlegung

