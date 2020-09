Isernhagen H.B

„Ach, ist es schon wieder viertel nach Fünf?“: Wirt Helmut Siebert blickt von seiner Terrasse vor dem Gasthaus Voltmers Hof in H.B. zu einem ganz besonderen Gast. Ein humpelnder Hahn hat gerade die Stufen zum Restaurant erklommen. „Das ist Gerlinde“, sagt Siebert. „Er kommt täglich um viertel nach Fünf, um sich eine handvoll Mais abzuholen.“ Der humpelnde Gerlinde? „Wir haben zu spät erkannt, dass es ein Hahn ist“, sagt der Wirt und lacht. „Und er wurde leider angefahren.“

Pünktlich um viertel nach Fünf holt sich Hahn Gerlinde täglich Mais von der Wirtsfamilie ab. Quelle: Carina Bahl

Anzeige

Wirt war der Ankerpunkt der Dorfgemeinschaft

Es sind diese Szenen, die die Stammgäste von Voltmers Hof schon lange nicht mehr verwundern. Denn Wirt Helmut Siebert ist eine Institution im Dorf. An Kreativität und Humor hat es ihm in den vergangenen 23 Jahren, in denen er das Grundstück samt altem Fachwerkgasthaus mit Leben füllte, nie gefehlt. Die Dorfgemeinschaft hatte dort ihren Anker – vom Schlachtschweineverein bis zum Geflügelzuchtverein mit Mitgliedern bis nach Monaco – bei Familie Siebert traf man sich, um etwas zu erleben. Maifeiern, Weihnachtsmärkte, das selbst gebaute Storchennest, das nach 70 Jahren den ersten Storch zurück nach H.B. holte. Außerdem gab es witzige Rekorde von der größten Kerze bis zur größten Geburtstagstorte und die skurrilsten Anlässe, um sich zu versammeln – die Liste der Feste, Feiern und Aktivitäten, die Helmut Siebert angestoßen hat, ist lang.

Weitere NP+ Artikel

Zur Galerie Historisches, Charmantes, Außergewöhnliches: Familie Siebert verkauft bis zum 14. Oktober jede Menge Andenken und das komplette Interieur des Gasthauses.

Und doch: Es ist vorbei. Am Dienstagabend haben Christiane und Helmut Siebert das letzte Mal zünftiges deutsches Essen mit ihren zwei vietnamesischen Koch-Azubis zubereitet. Zum Abschied gab es Kohlrouladen – Restaurant und Terrasse waren ausgebucht, wie die vergangenen drei Wochen an jedem Abend. „Wir gehen“, sagt Siebert kurz und knapp. Kurz nicht, weil es nichts dazu zu sagen gäbe, sondern kurz, weil der Abschied schwer fällt. Die Träne im Knopfloch muss an diesem letzten Abend noch halten. „Es war eine schöne Zeit mit besonderen Menschen“, sagt Siebert und lässt den Blick weit über Voltmers Hof schweifen. Das war sein Lebenswerk, das war sein Zuhause. Und jetzt geht er.

Plan A missglückte: Neubaupläne nicht genehmigt

Doch warum? Im Gegensatz zu manch anderem Restaurant hat die Schließung nichts mit der Corona-Pandemie zu tun. Einen Notruf, so lässt es sich wohl sagen, hatten Sieberts schon vor drei Jahren gesendet. Um den Gasthof weiter wirtschaftlich betreiben zu können, wollte der Wirt 2017 mit Investoren auf dem hinteren Grundstück ein zweigeschossiges Gebäude für betreutes Wohnen bauen, im vorderen Bereich sollte das Gasthaus orginalgetreu erneuert werden. „Die Wohnungen wären sofort vermietet gewesen“, erinnert sich Voltmer an das große Interesse im Dorf. Der Ortsrat stand hinter ihm. Doch die Region kassierte das Vorhaben – eine Baugenehmigung gab es nicht, da diese Bauweise im hinteren Teil des Grundstücks nicht zulässig ist. „Ich hätte etwas für das Dorf getan und den Gasthof erhalten können“, sagt Siebert. „Aber nein, das geht ja nicht, weil dann der Blick auf die Eichen versperrt wäre. Aber überall im Dorf dürfen jetzt weiße Tempel gebaut werden“, ergänzt er zynisch. Die Enttäuschung ob der Entscheidung von damals sitzt tief, das spürt man.

Lesen Sie auch: So sah der Plan von Familie Siebert 2017 aus

Siebert: „Es war eine wirtschaftliche Entscheidung“

Aber es ist kein Trotz, der Sieberts nun zurück in die alte Heimat Schwarmstedt ziehen lässt. „Es war eine wirtschaftliche Entscheidung“, sagt der Wirt. So wie die vergangenen Jahre hätte es auf Voltmers Hof nicht mehr lange weitergehen können. „Ich bin 65“, betont er vielsagend. Lange Tage, viel Arbeit, manchmal zu wenige Gäste und ein alter, wenn auch wunderschöner Hof, der energetisch kostenintensiv ist.

Vor sechs Monaten tat sich dann das neue Projekt auf: In Marklendorf haben Sieberts ein 4200 Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Direkt an der Schleuse verwandelt die Familie dort eine alte Tischlerei in ein Restaurant für 20 Personen – „und das öffnen wir dann nur für drei Tage pro Woche“, sagt der Wirt mit Blick auf mehr Ruhe und weniger Druck.

Der Abschied von H.B. fällt doppelt schwer. „Es gibt so viele Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind“, sagt Helmut Siebert. „Wir haben hier Generationen miterlebt“, sagt seine Frau Christiane. Der beste Beweis ist Sophia Liebermann: Die 19-Jährige steht am Abschiedsabend hinter dem Tresen – schon ihre Taufe hat ihre Familie einst auf Voltmers Hof gefeiert.

Christiane Siebert kennt Sophia Liebermann (19) schon von Geburt an. Quelle: Carina Bahl

Käufer wird Voltmers Hof abreißen

Der zweite Wermutstropfen liegt Siebert sichtlich im Magen, denn er weiß, was das für die H.B.er bedeutet: Mit seiner Unterschrift unter den Kaufvertrag hat er ungewollt auch den Abrissbagger für das bald 150 Jahre alte Gebäude geordert. „Derjenige, der Voltmers Hof gekauft hat, will den Gasthof abreißen und Wohnungen dort bauen“, sagt Siebert. Hätte es denn keine Alternative gegeben? Einen Käufer, der das Gasthaus erhält? „Doch“, sagt Siebert offen und ehrlich. Doch dieser habe ihm ein sehr viel niedrigeres Angebot gemacht und war nicht bereit, es zu erhöhen. Letztlich habe Siebert auf sich und seine Familie, das neue Projekt und die eigene Absicherung schauen müssen – und sich deshalb für das höhere Angebot entschieden. „Dass es jetzt so kommt, tut mir auch leid.“

Übel nehmen ihm das die Gäste, die am Dienstagabend mit Geschenken und vielen warmen Worten das letzte Mal „ihr“ Gasthaus bis spät in die Nacht erobern, aber nicht. „Irgendwann muss Schluss sein, das verstehe ich“, sagt eine ältere Frau. „Aber es ist sehr traurig, dass wir dann kein Gasthaus mehr haben.“ Nach dem Ende der Gasthäuser Sievers und Winter gibt es in H.B. nun nichts Vergleichbares mehr. „Wir haben so oft gedacht: Machen wir das Richtige?“, sagt Siebert zu den vergangenen Monaten. Aber nun geht der Blick nach vorn. „Das wird gut, ich bin mir sicher“, sagt der 65-Jährige. Und wer ihn kennt, hat daran keine Zweifel.

Ein Monat Zeit für Abschied und Andenken Helmut Siebert wäre nicht Helmut Siebert, wenn er nicht auch seinen Abschied aus Isernhagen H.B. ganz besonders gestalten würde. Wer aktuell in den großen Saal hinter dem Restaurant blickt, traut seinen Augen kaum: Tausende Erinnerungsstücke sind dort drapiert. „In 23 Jahren hat sich viel angesammelt“, sagt der Wirt und lacht. Viel ist das eine – skurril das andere: 80 alte Kaffeemühlen stehen neben 60 historischen Bügeleisen. 350 Feuerzeuge aus aller Welt in den kuriosesten Figuren, 300 verschiedene kleine Schnapsflaschen in einer Vitrine, 700 Marken-Teller von vor 40 Jahren – man weiß gar nicht, wohin man zuerst schauen soll. Neben einem alten Schaukelpferd findet sich ein hölzener Kinderhochstuhl, ein großer Weihnachtsmann samt Elch erinnern an die Adventszeit auf Voltmers Hof, eine alte Wäschemangel, zig Bilder, Dekorationen, Krüge, Vasen – der Fundus ist kaum komplett aufzuzählen. „Und der Dachboden ist noch voll“, verrät Siebert. Bis zum 14. Oktober haben die Isernhagener daher täglich von 18 bis 20 Uhr die Möglichkeit, persönlich von Voltmers Hof und Familie Siebert Abschied zu nehmen – und ein Andenken aus dem Saal zu erwerben. Auch das komplette Interieur des Restaurants – vom Stuhl über die historische Kutschenlampe an der Wand bis zum Klavier – stehen zum Verkauf. Wahrlich dürfte für jeden Isernhagener etwas dabei sein.

Wenn Sieberts am 15. Oktober offiziell den Schlüssel für Haus und Hof weiterreichen, nehmen sie ihre beiden Azubis mit in die neue Küche – und ihre vielen Isernhagener Erinnerungen im Herzen nicht weniger. Und natürlich den humpelnden Gerlinde. Auch in Schwarmstedt wird es schließlich irgendwann mal viertel nach Fünf sein.

Von Carina Bahl