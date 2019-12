Isernhagen H.B

Auf gleich zwei Konzerte können sich die Besucher der Blues Garage in Isernhagen H.B. am dritten Adventswochenende freuen. Während es am Freitag, 13. Dezember, mit der Band Last in Line zunächst rockig wird, gibt es am Sonnabend, 14. Dezember, Lieder von Udo Lindenberg von der Panik Power Band zu hören. Für beide Konzerte sind noch Karten zu haben.

Begleitband von Ronnie James Dio ist zu Gast in Isernhagen

Die im Jahr 2012 gegründete Heavy-Rock-Band Last in Line bestand zunächst aus dem Gitarristen Vivian Campbell, dem Drummer Vinnie Appice, dem Bassisten Jimmy Bain sowie Keyboarder Claude Schnell. Alle vier waren Mitglieder der Original-Begleitband von Ronnie James Dio, der 2010 überraschend an Darmkrebs verstarb. Fast 30 Jahre nach ihrem ersten Zusammentreffen kamen die Musiker anlässlich des Todes ihres ehemaligen Frontmanns wieder zusammen und haben daraufhin beschlossen, erneut eine Band zu gründen. Am Mikro steht Andrew Freeman, Phil Soussan ersetzt den im Jahr 2016 ebenfalls verstorbenen Jimmy Bain.

Die Isernhagener können sich beim Konzert dabei nicht nur auf Dio-Klassiker freuen, denn die Musiker möchten mehr als eine reine Tributeband sein. Aus diesem Grund haben sie zunächst ihr Album „Heavy Crown“ im Jahr 2016 und im Februar 2019 ihr zweites Album „II“ veröffentlicht. Ein Teil der Lieder wird auch bei ihrem Auftritt in H.B. zu hören sein.

Udo Lindenberg-Double in der Blues Garage

Während es am Freitag also richtig rockig zugeht, stehen am Sonnabend Lieder von Udo Lindenberg im Fokus. Mit den bekanntesten Songs und schönsten Balladen aus 40 Jahren tritt Lindenberg-Double Karsten Bald mit seiner Panik Power Band auf. Die Besucher können sich unter anderem auf Lieder wie „ Andrea Doria“, „Horizont“ und „Sonderzug nach Pankow“ freuen. Doch auch „Ich mach’ mein Ding“ und der weniger bekannte Song „Hoch im Norden“ sind zu hören. Begleitet wird die Band von Musikern aus Lindenbergs Panikorchester, heißt es in der Ankündigung.

Beide Konzerte an der Industriestraße 3-5 beginnen um 21 Uhr, der Einlass startet um 19 Uhr. Sowohl für Last in Line als auch für die Panik Power Band gibt es die Karten im Vorverkauf für 25 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle, Marktplatz 5, in Langenhagen. Zudem können Karten zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de reserviert werden. Der Eintritt an der Abendkasse kostet für beide Konzerte jeweils 30 Euro.

