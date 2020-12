Isernhagen H.B

Clemens und David Theil waren noch nie die Typen für feste Pläne. In Isernhagen H.B. aufgewachsen, absolvierten sie ihr Abitur an der IGS Langenhagen – und dann? „Wir wussten nicht so wirklich, was wir machen wollten“, erzählt der 25-jährige David Theil und lacht. Seit September wissen die Zwillingsbrüder das aber ganz genau: Mit ihrer Firma Oakbrother haben sie sich selbstständig gemacht – und aus ihrem Hobby wurde ein Beruf. In der Werkstatt ihres Vaters stellen sie jetzt quasi rund um die Uhr Möbelstücke her. Allesamt Unikate aus alter Eiche.

´Die Theil-Brüder lieben das Handwerk

„Wir sind nach dem Abitur erst einmal viel gereist“, sagt Clemens Theil. Immer mal wieder gab es auch die Überlegung zu studieren – vielleicht Biologie? „Aber wir beide haben es schon immer geliebt, handwerklich zu arbeiten.“ In Norwegen, wo beide eine längere Zeit lebten und arbeiteten, bestätigte sich das: mit den Händen zu arbeiten, individuelle Dinge zu schaffen, das begeisterte beide. Und so absolvierte Clemens Theil im Anschluss eine Lehre zum Tischler, sein Bruder Daniel versuchte sich erst als Metallbauer, entschied sich dann aber, seiner zweiten Leidenschaft, dem Sport, nachzugehen. Er wurde Physiotherapeut. „Da arbeitet man auch mit der Hand, nur mit einem anderen Material“, sagt er.

Anzeige

Handwerkliches Arbeiten liegt Clemens Theil schon seit der Kindheit. Quelle: Carina Bahl

Doch den größten Traum erfüllen sich beide jetzt seit wenigen Monaten. „Wir waren nie wirklich die Typen für Festanstellungen“, sagt Clemens Theil. Dass ein eigenes Unternehmen das große Ziel der beiden ist, war also von Anfang an klar. Dass es in diesem Jahr dazu kommen würde, allerdings nicht. „Wir waren über den Winter zu Hause bei unseren Eltern“, erzählt Clemens. Eigentlich sollte es im Mai auf die nächste Rundreise gehen. „Aber dann kam Corona.“ Und da in der Werkstatt noch viel Holz herumlag und genügend Zeit in der Reisezwangspause war, machten sich die beiden 25-Jährigen kurzerhand ans Werk. Individuelle Esstische, kleine Sofatische und viele weitere Möbelstücke sind seitdem entstanden. Über die sozialen Medien und ihre eigene Homepage fingen sie an, die Stücke zu bewerben. „Und das Feedback war super“, erinnert sich Clemens. Im September folgte die Gründung der GbR – inzwischen haben sie schon Bars in Hannover mit ihren Werken ausgestattet. „Die Firma trägt sich, damit hätten wir anfangs nicht gerechnet“, sagt Clemens Theil.

Dieser riesige Esstisch ist eines der neuesten Projekte der Zwillingsbrüder. Quelle: Carina Bahl

Holz kommt aus den Wäldern rund um Isernhagen

Theils geht es aber um weit mehr als puren Spaß am Handwerk. „Unsere Arbeiten sollen nachhaltig sein“, sagen die beiden. Und so arbeiten sie hauptsächlich mit Eiche – das erklärt auch den Firmennamen Oakbrother, der übersetzt Eichenbruder heißt. Das Holz finden sie in Wäldern rund um Isernhagen. Förster, Garten- und Landschaftsbauer sowie private Waldbesitzer kennen das Projekt der beiden bereits. „Wir sind da in Kontakt und können immer Holz bekommen, wenn Bäume gefällt werden müssen oder es Sturmschäden gibt. Wir wollen nicht, dass für unsere Möbel extra Bäume gefällt werden.“ Auch zu Fuß sind die beiden in den Wäldern unterwegs, um abgebrochene Eichenäste in die kleine Werkstatt am Okerweg in H.B. zu schaffen. Metallbauunternehmen unterstützen die beiden.

Aus alten Eichenästen gestalten die beiden zur Adventszeit Kerzenständer für den guten Zweck. Quelle: Carina Bahl

Spendenaktion zu Weihnachten mit Kerzenständern

Zur Weihnachtszeit haben die beiden nun eine Spendenaktion gestartet. Für den Verein Glücksmomente in Isernhagen H.B., der traumatisierten Kindern eine Reittherapie ermöglicht, möchten die Zwillingsbrüder ihren Erlös aus dem Verkauf von Kerzenständern spenden. Aus Eichenästen haben die beiden mit Liebe zum Detail Ständer auf Metallplatten angebracht – von kleineren Varianten mit einer Kerze bis zur großen Variante für alle vier Adventskerzen. Jeder kann sich so ein Stück Isernhagen bei den beiden für zu Hause abholen. „Unseren kompletten Gewinn spenden wir dann am 24. Dezember an den Verein“, sagt David Theil.

Aus alten Eichenästen gestalten die beiden zur Adventszeit Kerzenständer für den guten Zweck. Quelle: Carina Bahl

Wer die Spendenaktion unterstützen möchte, findet alle Informationen online auf www.oakbrother.com. Zudem öffnen Theils jeden Adventssonntag von 12 bis 16 Uhr ihre Werkstatt am Okerweg 9 in H.B. für einen Direktverkauf.

Lesen Sie auch

Von Carina Bahl