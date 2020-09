Isernhagen H.B

Bereits in der vergangenen Woche hatten Diebe die Abstandssensoren zweier BMW an der Straße Auf dem Windmühlenberge in Isernhagen N.B. abgebaut. Jetzt ist der Polizei ein weiterer Fall bekannt geworden: Zwischen Mittwoch, 2. September, 12.30 Uhr, und vergangenem Dienstag, 9 Uhr, bauten bisher unbekannte Täter den Abstandssensor aus der Frontstoßstange eines BMW aus, der an der Rostenstraße in H.B. mehrere Tage abgestellt worden war. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05139) 9910.

Von Carina Bahl