Altwarmbüchen

So besonders das Schuljahr wegen der Corona-Beschränkungen verlief, so besonders endete es auch am Gymnasium Altwarmbüchen. Einen gemeinsamen Abschluss gab es nicht, der traditionelle Wandertag am vorletzten Schultag musste abgesagt werden. Die Zeugnisse gaben die Lehrer ihren Schülern an zwei Tagen hintereinander in den reduzierten Lerngruppen aus. Wie wünscht man dennoch allen schöne Ferien? Auf Plakaten.

Zur Galerie Wegen der Abstandsregeln gehen die Uhren auch im Gymnasium Isernhagen momentan anders als gewöhnlich. Allen Schülern schöne Ferien zu wünschen, ließen sich Kollegium, Mitarbeiter und Schülervertretung aber nicht nehmen.

„Um trotzdem allen Schülern gute Wünsche mit auf den Weg in die Ferien geben zu können, haben das Kollegium, die Schülervertretung, das Jahrbuchteam und die Mitarbeiter des Gymnasiums diese Wünsche auf Plakate geschrieben“, berichtete Lehrerin Beate Suckow. Diese säumten den Ausgang, den jeder Schüler am Dienstag oder Mittwoch nehmen musste – und befanden sich damit in direkter Gesellschaft zu den Hoffnungsbotschaften, die die Schüler erstellt hatten.

Von Sandra Köhler