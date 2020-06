Altwarmbüchen

Das Gymnasium und die IGS Isernhagen kehren schrittweise zum Präsenzunterricht zurück. Ein Stück Normalität soll nun auch bei den Schulanmeldungen einkehren. Wegen der Corona-Pandemie hatten Eltern die künftigen Fünftklässler bislang nur in schriftlicher Form für den Schulbesuch anmelden können. Laut IGS-Leiter Jens Könecke wurde dies auch recht rege von den Eltern genutzt: Ein Großteil der zu erwartenden Anmeldungen habe die Schule bereits erreicht. Nun kann die Anmeldung aber auch persönlich erfolgen. Das Gymnasium und die IGS am Helleweg in Altwarmbüchen stehen dafür jeweils am Donnerstag, 4. Juni, von 14 bis 17 Uhr zur Verfügung.

Entsprechende Hinweise dazu finden Betroffene auf den Internetseite der beiden Schulen auf www.gymnasium-isernhagen.de und www.igs-i.de. Auf der Seite des Gymnasiums finden sich auch Informationen für die Lernmittelausleihe und die Anmeldung zur Mensa. Die IGS erläutert das Anmeldeprozedere sogar in einem Youtube-Video.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Frank Walter