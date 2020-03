Altwarmbüchen

Zu den kommunalpolitischen Tagen des Gymnasiums Isernhagen haben sich die vier achten Klassen in diesem Jahr etwas Besonderes überlegt: Sie organisieren eine Ausstellung. Im Fach Politik-Wirtschaft haben die Schüler Poster zu verschiedenen kommunalpolitischen Themen der Gemeinde angefertigt. Diese stellen sie von Dienstag bis Freitag, 10. bis 13. März, im Rathaus in Altwarmbüchen aus. Zudem haben die Ausstellungsbesucher die Möglichkeit, mit ihren Mobiltelefonen interaktiv Quizfragen zur Ausstellung zu beantworten.

Eröffnet wird die Schau am Dienstag, 10. März, um 8.30 Uhr von Christiane Hinze, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Isernhagen, sowie Christina Bielefeld, Schulleiterin des Gymnasiums.

Die kommunalpolitische Ausstellung des Gymnasiums ist im ersten Obergeschoss des Rathauses, Bothfelder Straße 29 in Altwarmbüchen, zu sehen. Erkundet werden kann sie am Dienstag von 8 bis 15.30 Uhr, am Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr.

Von Lisa Otto