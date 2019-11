Gruselspaß bei der Halloweenparty der Jugendpflege im Isernhagenhof

Isernhagen F.B

Gruselclowns, Maskenmänner, Teufel und blutüberströmte Gestalten haben sich am Sonnabend im Isernhagenhof in F.B. getroffen. Bei der Halloweenparty der Jugendpflege Isernhagen vergnügten sich Jugendliche zu wummernden Discoklängen, Auch eine professionelle Lasershow, eine Bar für alkoholfreie Cocktails und ein Gruselbuffet gab es.

Feiern wie die Erwachsenen

„Die Party ist für Jugendliche von zwölf bis 15 Jahren gedacht. Und in den vergangenen Jahren waren es auch überwiegend die Jüngeren, die kamen“, sagte Stefanie Meyer von der Jugendpflege. Feiern wie die Großen, auch wenn man selbst noch nicht in die Diskothek darf: Das kommt an. Nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch bei ihren Eltern. Schließlich geht es bei der Fete in Isernhagenhof gesittet zu: Alkohol, Zigaretten und andere Suchtmittel sind absolut tabu, darauf achten die Betreuer.

Manch ein Besucher hatte sich mit seinem Kostüm richtig viel Mühe gegeben. „Drei Stunden habe ich gebraucht, um mich fertig zu machen“, sagte eine Teufelin mit roten Hörnern. Die Hälfte der Zeit nahm allein das Lackieren der Fingernägel in Anspruch.

Von Sandra Köhler