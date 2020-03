Isernhagen

Die Gemeindeverwaltung hat jetzt die Anmeldemodalitäten für die fünf Grundschulen in Isernhagen bekannt gegeben. Dabei müssen Eltern unterscheiden, ob ihre Kinder nach den Sommerferien schulpflichtig werden oder aber als Kann- beziehungsweise Flexi-Kinder gelten.

Zum 1. August 2021 werden alle Kinder schulpflichtig, die in der Zeit vom 2. Oktober 2014 bis einschließlich 1. Oktober 2015 geboren sind. Sie sind dann Pflicht-Kinder.

Die Kann-Kinder sind zwischen dem 2. Oktober 2015 und dem 31. Dezember 2015 geboren und für das Schuljahr 2021/2022 noch nicht schulpflichtig. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können diese Jungen und Mädchen aber schon im Sommer 2021 in die Schule aufgenommen werden, wenn sie „die für den Schulbesuch erforderliche körperliche und geistige Schulfähigkeit besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind“, so die Gemeinde Isernhagen. Die Anmeldetermine für sie werden Anfang des Jahres 2021 bekannt gegeben.

Und für Kinder schließlich, die zwischen dem 2. Juli und dem 1. Oktober 2014 geboren wurden, können die Erziehungsberechtigten den Schulbesuch durch schriftliche Erklärung gegenüber der Schule um ein Jahr hinausschieben. Sie sind Flexi-Kinder. Die Erklärung ist vor dem Beginn des Schuljahres 2021/2022 bis zum 1. Mai 2021 gegenüber der Schule abzugeben.

Anmeldung der Pflicht-Kinder für das Schuljahr 2021/2022

Zur Anmeldung der Pflicht-Kinder für das Schuljahr 2021/2022 sind folgende Unterlagen mitzubringen: die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch, der Impfpass des Kindes und gegebenenfalls Gerichtsurteile oder -beschlüsse bezüglich des Sorgerechtes und Erklärungen bezüglich der elterlichen Sorge von dem Jugendamt.

An folgenden Terminen können Erziehungsberechtigte ihre Pflicht-Kinder für den Sommer 2021 an den Isernhagener Grundschulen anmelden:

An der Grundschule Auf dem Windmühlenberge in Isernhagen N.B. sind Anmeldungen am Montag, 23. März, von 10 bis 12 Uhr, am Dienstag, 24. März, von 9 bis 12 Uhr und am Mittwoch, 25. März, von 9 bis 14 Uhr möglich. Die Anmeldung ist nur mit einem Termin möglich. Dieser kann unter Telefon (0511) 733722 vereinbart werden.

Die Grundschule Altwarmbüchen nimmt Anmeldungen von Dienstag bis Donnerstag, 10. bis 12. März, jeweils von 7.30 bis 12 Uhr entgegen. Die benötigen Formulare lassen sich auf der Internetseite www.gs-altwambuechen.de herunterladen.

An der Friedrich-Dierks-Schule in Isernhagen H.B. können die Erziehungsberechtigten ihre Kinder am Dienstag und Mittwoch, 24. und 25. März, von 8 bis 12 Uhr anmelden.

Die Grundschule Neuwarmbüchen nimmt Anmeldungen am Mittwoch, 25. März, von 8 bis 13 Uhr und am Donnerstag, 26. März, von 12 bis 17 Uhr an.

An der Grundschule Kirchhorst sind Anmeldungen am Montag, 23. März, von 12 bis 17 Uhr und am Dienstag, 24. März, von 8 bis 13 Uhr möglich.

Anmeldungen der Kann-Kinder für das Schuljahr 2020/2021

Kinder, die zum Schuljahr 2020/2021 eingeschult werden sollen, aber dann noch nicht das sechste Lebensjahr vollendet haben (Kann-Kinder, geboren zwischen 2. Oktober 2014 und 31. Dezember 2014), können an folgenden Tagen angemeldet werden:

In der Grundschule Auf dem Windmühlenberge in Isernhagen N.B. können Erziehungsberechtigte ihre künftigen Schulkinder am Donnerstag, 26. März von 10 bis 12 Uhr anmelden. Termine für die Anmeldung vergibt die Grundschule unter Telefon (0511) 733722. Die Grundschule Altwarmbüchen vergibt Termine für die Anmeldung unter Telefon (0511) 610981. Die benötigen Formulare können von der Internetseite der Schule heruntergeladen werden.

Die Friedrich-Dierks-Schule in Isernhagen H.B. nimmt Anmeldungen am Dienstag und Mittwoch, 10. und 11. März, von 8 bis 12 Uhr entgegen. An der Grundschule Neuwarmbüchen können Eltern ihre Kann-Kinder am Mittwoch, 25. März, von 8 bis 13 Uhr und am Donnerstag, 26. März von 12 bis 17 Uhr anmelden. Die Grundschule Kirchhorst nimmt diese Anmeldungen am Montag, 23. März, von 12 bis 17 Uhr und am Dienstag, 24. März, von 8 bis 13 Uhr entgegen.

