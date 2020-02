Grundschule Kirchhorst/Neuwarmbüchen: Welcher Name soll es sein?

Kirchhorst/Neuwarmbüchen

Bislang heißt es schlicht Grundschule Neuwarmbüchen und Grundschule Kirchhorst, doch damit wird auf absehbare Zeit Schluss sein: Die Fusion zu einer Grundschule an zwei Standorten ist beschlossen und wird praktisch mit dem gemeinsamen Schulleiter auch schon gelebt – doch bald soll das Kind auch offiziell einen Namen bekommen. Dabei könnte entweder ein heimischer Baum oder ein kuscheliges Nagetier Pate stehen.

Noch haben in Isernhagen die Grundschulen die Oberhand, die schlicht nach dem Ortsteil benannt sind – neben Kirchhorst und Neuwarmbüchen ist das auch in Altwarmbüchen so. Dem gegenüber stehen die Grundschule Auf dem Windmühlenberge in Isernhagen N.B. und die Friedrich-Dierks-Grundschule in H.B.

Zwei Grundschulen wachsen zusammen

Für Kirchhorst und Neuwarmbüchen hatte der Rat der Gemeinde im März 2019 die Zusammenlegung der beiden Grundschulen beschlossen. Neuwarmbüchens Schulleiterin Christa Winkelvoß war zu den Sommerferien in den Ruhestand gewechselt, eine Stellenausschreibung hätte aus Sicht der Landesschulbehörde keine Aussicht auf Erfolg gehabt.

Seit dem 1. August 2019 verantwortet nun Kirchhorsts Schulleiter Egbert Bortfeldt die Grundschule Neuwarmbüchen kommissarisch mit. Er spricht von „einer Phase des Zusammenwachsens“, die seitdem eingesetzt habe. Zuletzt hatten sich die Lehrerkollegien beider Schulen sowie einige Elternvertreter einen Tag lang zusammengesetzt, um Besonderheiten, Schwerpunkte und Gemeinsamkeiten der pädagogischen Arbeit herauszustellen. Daraus entstanden ist der neue Leitsatz „Gemeinsam stark für die Zukunft“, und dabei haben sich die Beteiligten auch auf Vorschläge für den neuen Schulnamen geeinigt.

Kirchhorsts Ortsrat berät über den Schulnamen

Dass es eines neuen Namens bedarf, sieht die Gemeindeverwaltung nicht nur mit Blick auf den offiziellen Antrag, den sie bei der Landesschulbehörde stellen muss. Es gehe auch darum, den politischen Beschluss inhaltlich zu gestalten. „Ziel ist es, durch den neuen Namen nicht nur eine neue formelle Bezeichnung zu erhalten, sondern einen Prozess des Zusammenwachsens und der gegenseitigen Akzeptanz beider Schulstandorte zu fördern“, heißt es in einer Sitzungsvorlage, mit der sich als erstes nun der Ortsrat Kirchhorst befasst.

Lehrer und Elternvertreter hätten gern die Eiche im Schulnamen verankert. Solche Bäume stehen auf dem Schulgrundstück in Neuwarmbüchen, Eichenblätter finden sich zudem auch im Kirchhorster Wappen. „ Grundschule zwischen den Eichen“ lautet ein Vorschlag. Die Version „ Grundschule Drei Eichen“ würde die Gartenstadt Lohne als räumlich eigenständigen Bereich berücksichtigen. Die weiteren Ideen „ Grundschule am Kobel“ und „ Grundschule Kobelschule“ nehmen Bezug auf einen heimischen Vertreter der Nagetiere: Als Kobel bezeichnet man das Nest eines Eichhörnchens –Grundschüler lernen das im Sachunterricht.

Die öffentliche Sitzung des Ortsrats Kirchhorst beginnt am Mittwoch, 19. Februar, um 18.30 Uhr in den Trainwerk-Räumen, Steller Straße 72. Weitere Themen sind dort die Schulwegsicherung sowie ein Tempolimit am Krümpelweg.

