Altwarmbüchen

Die Grundschule Altwarmbüchen soll in die derzeitige Haupt- und Realschule am Jacobiwäldchen umziehen. Weil die Grundschule mehr Platz benötigt, sind dort Anbauten mit geschätzt 2100 Quadratmetern Fläche sowie größere Freiflächen für weitere Spielgeräte nötig. Dies soll eine Änderung des Bebauungsplans ermöglichen, mit dem sich der Ortsrat Altwarmbüchen in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 11. Juni, ab 18.30 Uhr im Rathaus befasst. Weiteres Thema ist die Änderung der Tempo-10-Zone im Altwarmbüchener Zentrum auf Tempo 20.

Von Frank Walter