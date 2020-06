Zu viele Schottergärten in der Wietzeaue? Grüne fordern mehr Blumen statt Steinen

Isernhagen

Manchmal sorgt der eigene Garten für Diskussionen. „Für meine Frau muss der Garten immer perfekt aussehen“, erklärt Hans-Jürgen Beck ( Bündnis 90/Die Grünen). Er selbst hätte es im eigenen Garten an mancher Stelle gern „weniger überpflegt“. Allerdings sei selbst die ordentliche Fläche noch deutlich ökologischer als viele Schottergärten, in denen sich nur wenig oder gar kein Grün zeigt. Gegen diese Entwicklung in Isernhagen möchte Beck vorgehen. Seine Fraktion hat einen Antrag mit dem Titel „Garten insektenfreundlich und artgerecht gestalten“ gestellt. Diesen soll die Politik im Planungs- und Bauausschuss sowie im Ausschuss für Hochbau, Umwelt, Liegenschaften und Klimaschutz beraten.

Wietzeaue : Geschätzt besteht die Hälfte der Gärten aus Steinen

Wenn Beck durch das Neubaugebiet Wietzeaue in Altwarmbüchen spaziert, entdeckt er an vielen Häusern Gärten, die lediglich aus grauen Steinen bestehen. „Es ist nur eine Wahrnehmung, dass die Anzahl der Schottergärten zunimmt“, sagt er. „Allerdings ist es nicht nur meine Wahrnehmung.“ Seiner Schätzung nach bestehe rund die Hälfte der Gärten im Neubaugebiet aus Steinflächen. „Das nimmt wirklich überhand. Und es geht auf Kosten der Artenvielfalt und des Mikroklimas“, sagt der Kommunalpolitiker.

Beck möchte erreichen, dass die Isernhagener Gemeindeverwaltung Eigentümer von Schottergärten in Zukunft darauf hinweist, dass diese laut niedersächsischer Bauordnung gar nicht zulässig sind. Die Regelung sehe eindeutig vor, dass auf nicht überbauten Teilen des Grundstücks Grünflächen herzustellen seien. Beck möchte gern mit einem Dialog erreichen, dass die Hauseigentümer einsichtig werden. „Die Leute sollen verstehen, warum es ökologisch wenig sinnvoll ist, so einen ’Garten’ anzulegen.“ Er möchte Flyer erstellen und diese an die Hausbesitzer verteilen lassen. Auch Informationsveranstaltungen seien grundsätzlich eine Möglichkeit. Allerdings befürchte er dabei eine Hemmschwelle bei den Bürgern, diese auch zu besuchen.

Kunststofffolien versiegeln Schotterflächen

Der Grünen-Antrag fordert die Verwaltung zudem auf zu prüfen, inwieweit die versiegelten Flächen künftig für die Berechnung der Abwassergebühr herangezogen werden können. „In anderen Kommunen geschieht dies bereits“, sagt er. Das Problem bei den Schottergärten sind für Beck neben den Steinen die oft unter der Erde verborgenen Kunststofffolien, welche die Flächen versiegeln, damit keinerlei Unkraut von unten durchdringen kann. „Das Regenwasser müsste eigentlich versickern. Es wird an diesen Stellen aber abgeführt“, so der Grünen-Politiker.

Er widerspricht auch der verbreiteten Annahme, dass Schottergärten besonders pflegeleicht seien. „Anfangs mag das zutreffen. Langfristig entsteht allerdings ein enormer Reinigungsbedarf.“ So lagerten sich zwischen den Steinen und in den Fugen altes Laub und Samen ab, suchten sich Flechten, Moose und Wildkräuter ihren Weg – trotz der Sperrschichten aus Plastik.

Mark Bode