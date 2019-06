Vom 27. bis 30. Juni sind in Isernhagen H.B. wieder die Pferde los: Der Reit- und Fahrverein bittet zum Großen Preis von Isernhagen aufs Gelände an der Burgwedeler Straße. Internationale Spitzensportler gehen an den Start – ein Rahmenprogramm und Kinder-Bespaßung gibt es obendrein.