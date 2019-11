Isernhagen H.B.

Vermutlich beim Rückwärtsfahren – so steht es im Polizeibericht – beschädigte ein unbekannter Fahrer mit seinem Wagen einen im Wendehammer des Silberkamps in Isernhagen H.B. abgestellten Wagen. Der Unfall ereignete sich zwischen Sonnabend, 9. November, und Donnerstag, 14. November. Dabei wurde der Golf am vorderen Kotflügel sowie an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Beamten bitten nun Zeugen, sich beim Kommissariat in Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer