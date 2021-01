Kirchhorst

Die Gewerbegrundstücke in Kirchhorst sind heiß begehrt – nicht zuletzt, weil sie nur wenige Meter von der Auffahrt zur Autobahn 7 entfernt liegen. Mehr als 200 Firmen haben ihren Sitz im Gewerbegebiet Erdbeerfeld und Gewerbegebiet Südlich Trennemoor. Neben der echten Autobahn soll es nun auch bald eine schnelle Datenautobahn geben: Die Telekom kündigt an, 2021 in beiden Gewerbegebieten Glasfaseranschlüsse mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde verlegen zu wollen.

190 Unternehmen erhalten Glasfaseranschluss

Die Telekom ist derweil nicht der einzige Anbieter, der das Turbointernet den Firmen verschaffen möchte: Htp hat bereits einzelne Gewerbebetriebe angeschlossen, auch Vodafone hatte im Februar 2020 angekündigt, Glasfaser für 200 Firmen verlegen zu wollen, sollten sich ausreichend Interessenten finden. Doch dann wurde es ruhig um das Vorhaben. Die Telekom hat es nun offenbar geschafft, die Firmen von ihrem Angebot zu überzeugen. „190 Unternehmen erhalten jetzt Anschluss ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom“, teilt Telekom-Sprecher Georg von Wagner mit. Voraussetzung für den Ausbau war gewesen, dass mindestens 30 Prozent der Betriebe einen Vertrag mit der Telekom vorab abschließen würden. Diese Marke habe man erreicht. Wer in der Vorvermarktungsphase einen Vertrag unterschrieben habe, müsse für den eigentlichen Einbau des Anschlusses nun nichts zahlen, erläutert die Telekom.

Neben den beiden Gewerbegebieten in Kirchhorst plant die Telekom zudem den Ausbau im Gewerbegebiet Springe, wo weitere 70 Unternehmen Interesse bekundet hatten. Insgesamt verlegt die Telekom 2021 in beiden Kommunen nach eigenen Aussagen 22 Kilometer Glasfaser.

Ausbauart steht laut Telekom noch nicht fest

Der Glasfaserausbau in Isernhagens Nachbarkommune Burgwedel hatte 2020 für viel Ärger gesorgt. Dort hatte der Versorger Deutsche Glasfaser beim Ausbau immer wieder Elektro- und Wasserleitungen getroffen – im sogenannten Trenchingverfahren, bei dem die Leitungen nur knapp unter der Straßenoberfläche verlegt werden. Welches Verfahren die Telekom in Kirchhorst anwenden wird, stehe noch nicht fest, teilt von Wagner auf Nachfrage mit. „Es kommen im Allgemeinen verschiedene Ausbautechniken zum Einsatz. Welche dann tatsächlich in Isernhagen gewählt wird, ist allerdings von den örtlichen Gegebenheiten und dem Genehmigungsverfahren abhängig.“ Die Detailplanungen laufen bereits, noch 2021 sollen die Unternehmen die schnellere Internetverbindung nutzen können. Die Vorarbeit ist in den Kirchhorster Gewerbegebieten derweil bereits geleistet: Die Gemeinde hatte beim Endausbau der Straßen bereits Leerrohre für die Glasfaser verlegen lassen.

Von Carina Bahl