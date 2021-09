Isernhagen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat bei einer Routinemessung eine hohe Konzentration von Cyanobakterien, besser bekannt als Blaualgen, im Parksee Lohne festgestellt. Diese sind optisch an Schlieren auf dem Wasser erkennbar. Im Sommer kommt es in Seen immer mal wieder zu Blaualgenansammlungen. Auch der Altwarmbüchener See hatte dieses Problem.

Die Bereiche des Parksees, die von den Blaualgen betroffen sind, sollten gemieden und Kinder daher am Ufer beaufsichtigt werden, teilt die Region mit. Auch Hunde sollten nicht im See baden oder das Wasser trinken – die Bakterien könnten tödlich für sie sein. Die Region hat Hinweisschilder mit Verhaltenstipps an den Badestellen des Parksees aufgestellt.

Von Carina Bahl