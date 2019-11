Altwarmbüchen

Der Gemeinderat Isernhagen tagt am Donnerstag, 7. November, ab 18.30 Uhr im Saal des Rathauses in Altwarmbüchen, Bothfelder Straße 29. Auf der Agenda der öffentlichen Sitzung befinden sich etliche Punkte, die auch für Bürger von Interesse sein dürften. So geht es um die Geschwindigkeitsüberwachung im Gemeindegebiet und die Widmung der Straße "Südlich Hauptstraße bis zum Wendehammer“ in F.B. Die Änderung des Flächennutzungsplanes, um Windenergie in den Außenbezirken zu konzentrieren, ist ebenso Thema wie der Jahresabschluss des Hallenbades 2018.

Das Ergebnis des Planfeststellungsbeschlusses bezüglich der Sanierung der K 113 in den Ortschaften Isernhagen K.B. und F.B. kommt zur Sprache. Ferner geht es um die Bildung einer Lenkungsgruppe für das Integriertes Stadtentwickungskonzept "ISEK 2030" der Gemeinde Isernhagen und den Umzug der Grundschule in die Heinrich-Heller-Schule. Bürger können sich zu Beginn der Sitzung in der Einwohnerfragestunde zu Wort melden.

Von Sandra Köhler