Isernhagen

Bücher, Hörbücher und Zeitschriften bietet die Gemeindebücherei ihren Lesern reichlich. Das wissen die Nutzer zu schätzen, und deshalb haben viele Isernhagener ihre Bücherei während der sechswöchigen coronabedingten Schließung ab März vermisst. „Als es wieder losging, haben sich die Leute gefreut, dass sie für sich und ihre Kinder wieder was zu lesen haben“, sagt die Büchereileiterin Dorothea Grandjean. Besonders beliebt sei aktuell Kinder- und Jugendliteratur. Das sei sehr erfreulich.

Einen großen Zuwachs gebe es für die Onleihe. „Man merkt wirklich, dass viele Zeitungen auf E-Paper umgestellt haben. Vor allem für Senioren ist das ein Anlass, sich ein Tablet zu kaufen“, sagt Grandjean. Das wirke sich positiv auf die Onleihe aus und sorgte für gute Ausleihzahlen mitten in der Corona-Krise. Denn am meisten liehen die Mitglieder bisher in den Monaten März, April und Juli aus – im Durchschnitt rund 1000 Medien pro Monat.

Lesen bietet „Reise in die Fantasie“

Mit der Onleihe können Büchereimitglieder bis zu zehn verschiedene Medien auf ihre mobilen Geräten laden. Nach drei Wochen verfallen die Titel automatisch. Dadurch stünden den Büchereikunden viele zusätzliche Titel zu Verfügung. „Eine schöne Ergänzung“, sagt Grandjean. Sie möchte besonders Kinder zum Lesen animieren. Während der Corona-Krise mit dem Fokus auf digitale Angebote hätten etliche Eltern ein Problem gehabt, ihren Nachwuchs vom Tablet wegzuholen. Dabei biete Lesen eine ganz andere Qualität, „eine Reise in die Fantasie“.

Um allen Kindern diese zu ermöglichen, bietet die Bücherei normalerweise verschiedene Angebote und Aktionen an. Seit Kurzem dürfen Kindergartengruppen wieder kommen. Die Schulanfänger erhalten auch in diesem Jahr wieder einen Leseausweis in die Schultüte. Über solche Angebote möchte Grandjean jene Familien erreichen, die sonst nicht in die Bücherei kämen. „Das ist ja eine kulturelle Grundversorgung, die Lebensqualität bringt“, erklärt sie ihr Anliegen. Gutes Lesen sei der Schlüssel zu einer erfolgreichen Schullaufbahn.

Die Gemeindebücherei befindet sich an der Bothfelder Straße. Quelle: Carina Bahl (Archiv)

Nicht mehr als zehn Besucher dürfen in die Bücherei

Insgesamt zählt das Bücherei-Team um Grandjean bisher 1400 Ausleihen weniger als im gleichen Zeitraum 2019. Im Großen und Ganzen sei das den Umständen entsprechend positiv. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Gemeindebücherei ein Hygienekonzept erstellen. Lesungen und ähnliche Veranstaltungen fallen weiterhin aus. Maximal zehn Personen dürfen aktuell in die Bücherei. An die Vorgaben halten sich die meisten, sagt Grandjean. Nur bei vorübergehenden Einlassstopps komme es hin und wieder zu Beschwerden. Aktuell wartet sie auf eine Genehmigung des Ordnungsamtes. Dann könnte sie zumindest kleinere Veranstaltungen bald wieder organisieren.

Die Bücherei an der Bothfelder Straße 26 öffnet montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf www.gemeindebuecherei-isernhagen.de oder unter Telefon (0511) 6151237.

Von Leona Passgang