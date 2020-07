Altwarmbüchen

Die Gemeindebücherei schließt von Montag, 3., bis Freitag, 14. August, ihre Türen. Wer sich vorher noch mit Lesestoff versorgen möchte, findet neue Titel unter anderem von Stefan Ahnhem, Ragnar Jónasson, Nicholas Sparks, Stephanie Butland und Michael Connelly.

Auch Onleihe ist in der Gemeindebücherei möglich

Wer im Urlaub die Onleihe ausprobieren und mit dem Tablet, Smartphone oder E-Book-Reader auf ein riesiges Angebot an Medien zugreifen möchte, kann sich noch vor der Sommerpause beraten lassen. Büchereileiterin Dorothea Grandjean ist zu den Öffnungszeiten montags und dienstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 15 bis 18 Uhr persönlich und unter Telefon (0511) 6151237 zu erreichen. Eine einfache Anleitung für die Nutzung der Onleihe-App findet sich auch im Internet auf www.gemeindebuecherei-isernhagen.de.

Wegen der Corona-Beschränkungen haben momentan nur zehn Personen gleichzeitig Zutritt zur Gemeindebücherei an der Bothfelder Straße 26 in Altwarmbüchen. Besucher müssen eine Alltagsmaske tragen, sich die Hände desinfizieren und zwei Meter Abstand zueinander halten. Zurückgegebene Medien werden vor der nächsten Ausleihe desinfiziert. Der Ausgang erfolgt an der Rückseite des Gebäudes.

Von Frank Walter