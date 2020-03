Isernhagen F.B

Das DRK Isernhagen und die Gemeinde laden für Sonnabend, 28. März, zum bereits 16. Seniorenfest ein. Bei Kaffee und Kuchen können sich alle älteren Bürger auf das Duo Schlagersahne freuen. Dieses möchte die Besucher mit auf eine musikalische Zeitreise durch das Wirtschaftswunderland nehmen.

Das etwa zweistündige Seniorenfest beginnt um 15 Uhr im Isernhagenhof, Hauptstraße 68 in F.B. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Darin enthalten sind die Kosten für den Verzehr, das kulturelle Programm sowie den extra barrierefrei eingerichteten Bus-Pendelverkehr. Die Abfahrtzeiten stehen auf den Eintrittskarten. Diese sind im Rathaus, Bothfelder Straße 29 in Altwarmbüchen, bei Erika Luppa, Bahnhofsstraße 12a in Isernhagen H.B., bei Heidi Hahn, Hauptstraße 86 in F.B., bei Marlies Bähre, Hangstraße 4c in N.B., bei Christiane Hinze, Breslauer Straße 16 in Neuwarmbüchen, sowie bei Elsbeth Frey, Am Dornbusch 4 in Kirchhorst, erhältlich.

Von Lisa Otto