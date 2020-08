Kirchhorst

Eine Hitzewelle erwarten die Meteorologen für Isernhagen. So manch ein Badegast wird dann Abkühlung im Kirchhorster See suchen. Mal „müssen zu müssen“ bleibt dabei nicht aus. Und eigentlich sollten dafür nun zwei neue Plumpsklos vor dem Gelände bereitstehen – eigentlich, denn Unbekannte haben auch diese bereits beschädigt.

Die beauftragte Firma hatte die Kabinen unübersehbar direkt neben den Fahrradbügeln positioniert. Die soziale Kontrolle sollte damit eigentlich gewährleistet sein. Angesichts des Besucherverkehrs vor der Tür schien es so, als müsse man lediglich abwarten, wie viele Seegäste wirklich die mobilen Boxen mit ihren dünnen Wänden nutzen. Allein der Blick in die Chemietoilette ist bekanntermaßen nicht jedermanns Sache.

Mobiltoiletten ersetzen Sanitärcontainer am Kirchhorster See

Die Gemeindeverwaltung hatte die Toilettenkabinen aufstellen lassen, damit die Besucher des Naherholungsgebietes nicht in die Büsche müssen, wenn es sie drängt. Die Mobiltoiletten sollten den Sanitärcontainer ersetzen, den Randalierer zum wiederholten Male beschädigt hatten – und deshalb nun abgeschlossen ist und bald abtransportiert werden soll. Die Chemietoiletten sollten der Ersatz für die normalen Keramikschüsseln mit Wasserspülung sein.

Unbekannte hatten in den vergangenen Jahren den WC-Container am Kirchhorster See – daneben steht ein weiterer Container, der als Lagerraum dient – wiederholt von innen und außen mit Graffiti beschmiert. Zudem hatten die Täter immer wieder Fenster eingeschlagen und Türen eingetreten sowie die Sanitäreinrichtungen demoliert. Und das war noch nicht alles gewesen: Die Unbekannten hatten auch schon mal die Schmutzwasserleitungen der Toiletten verstopft. Entsprechend teuer waren die Reparaturen: Insgesamt 14.000 Euro hatte die Gemeinde in den vergangenen drei Jahren in die Reparaturen gesteckt.

Den alten Toilettencontainer (rechts) hat die Gemeinde wegen Vandalismus geschlossen. Der Container daneben erfüllt andere Zwecke. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Um den Anblick der Container zu verschönern, hatte der Kirchhorster Ortsrat sogar zwei professionellen Sprayer engagiert, die diese kunstvoll mit Seeansichten gestalteten. Diese Bilder jedoch hatten wiederum Unbekannte 2018 und 2019 flächendeckend mit Schmierereien übermalt. Im vergangenen Jahr dann hatte die Gemeinde beide Container auf Wunsch des Kirchhorster Ortsrates mit Efeu begrünt. Den Vandalismus beenden konnte das jedoch nicht: Sprayer hatten daraufhin die Wände im Inneren des Containers verunstaltet.

Mobiltoiletten bleiben bis Saisonende stehen

Nun hat die Verwaltung den Sanitärcontainer in Abstimmung mit dem Ortsrat dauerhaft abgeschlossen, er soll bald entfernt werden. Die Mobiltoiletten als Alternative sollten bis zum Saisonende stehen bleiben, die Badesaison am Kirchhorster See endet am 15. September.

Die Betonung liegt auf „sollten“: Wie am Donnerstag bekannt wurde, haben Unbekannte am Mittwochabend oder in der Nacht zu Donnerstag die nagelneuen Mobiltoiletten umgestoßen. Diese müssen nun erst gereinigt, möglicherweise sogar ersetzt werden, ehe Badegäste sie nutzen können. Nach Auskunft aus dem Rathaus war am Donnerstagnachmittag noch offen, wie schnell das erledigt werden kann.

Von Katerina Jarolim-Vormeier und Frank Walter