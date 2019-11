Selten ergaben Erkältungszeit und Fachkräftemangel eine derart ungünstige Konstellation: Sollten viele Betreuungskräfte in Herbst und Winter erkranken, könnte es zu Gruppenschließungen in den Kitas kommen, sagt die Gemeinde Isernhagen. Ein Frühwarnsystem soll die Eltern in H.B. jetzt darauf vorbereiten.